Turista extranjero interviene en pelea entre taxistas y chofer de app en Playa del Carmen (VIDEO)

Turista extranjero interviene en un altercado entre taxistas y chofer de aplicación en Playa del Carmen.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales muestra cómo un turista extranjero interviene en una pelea entre taxistas del sindicato local y un conductor de aplicación en Playa del Carmen. El altercado ocurrió en una zona céntrica de la ciudad y generó reacciones entre ciudadanos y autoridades.

Según los registros del video, el alrtercado se desarrolló sobre la calle 4 con Décima Avenida, área cercana a una zona de alto tránsito turístico en Playa del Carmen. En las imágenes se aprecia que al menos tres taxistas del Sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” confrontan al conductor de la aplicación, a quien acusan de operar en un sitio reservado para taxis tradicionales.

Durante la disputa, el pasajero extranjero desciende del vehículo y decide intervenir. El video muestra al turista enfrentando a uno de los taxistas e impidiendo que continúe hostigando al chofer. Posteriormente, ambos logran retirarse del lugar sin mayores incidentes.

Autoridades sancionan al taxista implicado en el altercado

Tras la difusión del video, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) informó que aplicó la suspensión indefinida del taxista que aparece agrediendo al conductor de plataforma. El organismo señaló que no tolerará actos de violencia ni faltas de respeto en el transporte público y que se actuará conforme a la ley estatal de movilidad.

El Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” confirmó que inició una investigación interna para determinar responsabilidades. En un comunicado, la organización afirmó que el comportamiento mostrado en el video “no representa la política de servicio ni los principios de respeto al usuario” y que colaborará con las autoridades estatales para esclarecer el hecho.

Reacción del ayuntamiento local

El Ayuntamiento de Solidaridad informó que mantiene coordinación con el IMOVEQROO y la Secretaría de Seguridad Pública para atender las denuncias de agresiones en la vía pública entre operadores de transporte. Funcionarios municipales indicaron que se reforzará la presencia de inspectores en zonas turísticas y de alta concentración vehicular.

Conflictos entre transporte tradicional y plataformas digitales continúan en la región

El enfrentamiento forma parte de una serie de incidentes ocurridos en los últimos meses entre taxistas tradicionales y operadores de aplicaciones digitales en el Caribe mexicano. En distintos municipios del estado, como Cancún, Tulum y Puerto Morelos, se han reportado confrontaciones similares.

De acuerdo con registros públicos, las tensiones surgieron por la operación simultánea de taxis concesionados y servicios de transporte por aplicación, los cuales siguen bajo revisión legal en algunos puntos de Quintana Roo.

Empresarios del sector turístico han manifestado que la coexistencia de ambos sistemas requiere acuerdos que garanticen la seguridad de los visitantes y la libre competencia, sin afectar el servicio al usuario.

Autoridades buscan reforzar protocolos de movilidad y atención al turismo

El gobierno estatal y los municipios de la Riviera Maya analizan nuevas estrategias para fortalecer los protocolos de movilidad y mejorar la coordinación entre servicios de transporte. IMOVEQROO informó que continuará con las supervisiones a concesionarios y operadores para prevenir nuevos altercados.

Asimismo, las autoridades locales señalaron que el incidente será considerado dentro de la evaluación de seguridad turística y de transporte que se realiza de manera trimestral en Playa del Carmen.