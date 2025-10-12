Vuelca un tracto camión de refrescos en La Pera; carga vehicular en la México-Cuernavaca (Video)

Una de las imágenes que circuló del accidente. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La carretera México-Cuernavaca fue cerrada tras la volcadura de un tracto camión de refrescos en el kilómetro 66, en las inmediaciones de la zona conocida como La Pera, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

La dependencia informó en su cuenta de X que se habilitó una desviación con dirección a Cuernavaca por el campamento de Capufe en La Pera, para tomar la carretera libre.

VUELCA TRÁILER DE LA COCA-COLA SOBRE LA PERA



Vuelca tráiler de la coca-cola en la zona de La Pera, sobre la Autopista México-Cuernavaca, el cierre provoca que el tráfico se intensifique rumbo a la carretera federal.

Los refrescos quedaron esparcidos sobre el asfalto. pic.twitter.com/6YI77KhaU7 — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) October 12, 2025

En la red X, Capufe resaltó que la carretera permanece cerrada en tanto su personal realiza “maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y las labores de limpieza”.

?? ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, km 66, dirección Cuernavaca. Continúa cierre a la circulación por atención de volcadura de tracto camión. Se da paso por Campamento La Pera CAPUFE. El personal se encuentra realizando las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y… — CAPUFE (@CAPUFE) October 12, 2025

Asimismo, informó que, en dirección a la Ciudad de México, la autopista permanece abierta, aunque “en la zona se registra carga vehicular”.

Continúa tráfico intenso sobre la autopista México-Cuernavaca antes de llegar a La Pera con dirección a CDMX



Tome sus precauciones.



?? Lizeth Bahena | DDM pic.twitter.com/a8uvkrddY7 — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) October 12, 2025

Por medio de imágenes difundidas en X se observa la carpeta asfáltica de la autopista cubierta por restos de vidrios de los refrescos que “quedaron esparcidos sobre el asfalto”.

Se registró accidente en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de La Pera, en dirección a Cuernavaca, un camión refresquero se volteó derivado del exceso de velocidad. No se registran heridos. pic.twitter.com/1Q2FL0hghD — Luisa Mier (@luisamiermx) October 12, 2025

Hasta la tarde de este domingo, Capufe mantiene la alerta del cierre de la carretera hacia Cuernavaca, sugiriendo a los automovilistas comunicarse a la línea 074 para obtener más información sobre la evolución de la limpieza de la carretera, así como de las rutas para llegar a Cuernavaca desde la Ciudad de México.