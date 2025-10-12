méxico-cuernavaca

Vuelca un tracto camión de refrescos en La Pera; carga vehicular en la México-Cuernavaca (Video)

La carpeta asfáltica de la autopista quedó cubierta por restos de vidrios.
domingo, 12 de octubre de 2025 · 16:52

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La carretera México-Cuernavaca fue cerrada tras la volcadura de un tracto camión de refrescos en el kilómetro 66, en las inmediaciones de la zona conocida como La Pera, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

La dependencia informó en su cuenta de X que se habilitó una desviación con dirección a Cuernavaca por el campamento de Capufe en La Pera, para tomar la carretera libre.

 

 

En la red X, Capufe resaltó que la carretera permanece cerrada en tanto su personal realiza “maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y las labores de limpieza”.

 

 

Asimismo, informó que, en dirección a la Ciudad de México, la autopista permanece abierta, aunque “en la zona se registra carga vehicular”.

 

 

Por medio de imágenes difundidas en X se observa la carpeta asfáltica de la autopista cubierta por restos de vidrios de los refrescos que “quedaron esparcidos sobre el asfalto”.

 

 

Hasta la tarde de este domingo, Capufe mantiene la alerta del cierre de la carretera hacia Cuernavaca, sugiriendo a los automovilistas comunicarse a la línea 074 para obtener más información sobre la evolución de la limpieza de la carretera, así como de las rutas para llegar a Cuernavaca desde la Ciudad de México.

