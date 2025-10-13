Acribillan a otro policía de Acapulco; es el sexto agente ultimado en el 2025

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Otro policía municipal fue acribillado en el puerto de Acapulco. Es el sexto agente asesinado de la corporación de seguridad pública en lo que va del año.

El crimen se cometió a las 7:30 de la mañana en la esquina de la calle Los Pinos y la avenida Cuauhtémoc, en la popular colonia Garita, indica el reporte ministerial.

El agente manejaba su automóvil Volkswagen sedán color rojo, cuando sicarios a bordo de una motocicleta se le emparejaron y uno de ellos lo rafagueó, de acuerdo con testigos.

El cuerpo del policía quedó recostado hacia el asiento del copiloto.

Autoridades hallaron en la escena al menos 10 casquillos percutidos de arma de fuego corta.

La unidad presentó múltiples impactos de bala en el medallón, en la ventana del conductor y en el parabrisas.

La víctima fue identificada como el suboficial Emmanuel Alejandro Ramírez Merlín, sobrino de la exdiputada federal de Morena, Rosario Merlín, informaron medios locales.

Es el sexto oficial de la Secretaría de Seguridad de Acapulco asesinado a balazos en este 2025, en el cuarto año de gobierno municipal de Abelina López Rodríguez, aspirante a candidata a la gubernatura por Morena.

La presidenta municipal no se ha pronunciado por la serie de crímenes en contra de su policía.

Acapulco es el municipio donde se cometen más de la mitad de los homicidios dolosos en Guerrero, que se mantiene en el sexto lugar nacional en ese delito de alto impacto.