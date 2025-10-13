Asesinan a padre de Lauro Becerra, alcalde electo de Coxquihui, Veracruz

COXQUIHUI, Ver. (apro)– Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo del PAN en Coxquihui –al norte de Veracruz–, Lauro Becerra García, fue asesinado al interior de su rancho ubicado en la localidad de La Fábrica.

El hombre fue hallado sin vida en la entrada de la propiedad con múltiples heridas de bala. El crimen fue confirmado por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, quien expresó su indignación y exigió justicia por el asesinato.

Su homicidio ocurre en un contexto de ataques previos y hechos de violencia registrados en los últimos meses.

El pasado 10 de septiembre, el alcalde electo Lauro Becerra García, también fue víctima de un atentado, cuando desconocidos lanzaron una bomba molotov contra su vivienda. En esa ocasión, el incidente no dejó personas lesionadas.

En junio pasado, se registró un hecho similar cuando un dron con presunto explosivo fue arrojado en un rancho de la familia Becerra, aunque no detonó. Ese mismo mes fue asesinado su chofer en Papantla, y en julio, el propio edil electo denunció un atentado armado contra su padre, el exalcalde Lauro Becerra Tirzo, en inmediaciones de la Asociación Ganadera Municipal.

De acuerdo con los reportes, sujetos armados en motocicleta dispararon en varias ocasiones contra el exalcalde, quien logró resguardarse entre vehículos y salir ileso.

Coxquihui ha sido identificado como un foco rojo de inseguridad. En abril pasado, durante la campaña electoral, Germán Anuar Valencia, candidato a la alcaldía por Morena, fue asesinado a balazos. Tras el crimen, su lugar en la contienda fue ocupado por su hijo, Ramón Valencia, también de Morena.

En mayo, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Carlos Alberto “N”, señalado por el asesinato de Germán Anuar Valencia. El detenido es tío de Lauro Becerra García, candidato electo del PAN, quien posteriormente ganó la elección municipal.

En septiembre pasado, Ramón Valencia, hijo del político asesinado, fue secuestrado y posteriormente asesinado, agravando el clima de violencia en la región.