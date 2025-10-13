Ataque armado en carretera de Baja California deja seis muertos

BAJA CALIFORNIA (apro).- Un ataque armado en un tramo carretero entre los municipios de Ensenada y San Quintín, Baja California, dejó un saldo de seis personas muertas, así como un vehículo totalmente incendiado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes 13 de octubre (00:42 hrs), a la altura del kilómetro 141, entre los ejidos Rubén Jaramillo y Díaz Ordaz, en la delegación Punta Colonet, en los límites fronterizos del municipio ensenadense, aproximadamente a 120 kilómetros al sur del puerto.

Conforme a los datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en el lugar fue confirmada la presencia de dos vehículos con impactos de bala, además de casquillos percutidos en el área.

Las unidades involucradas son una pickup Chevrolet Silverado, donde iban cuatro personas, dos en la parte delantera y dos en la parte trasera, quienes no respondieron al llamado, y metros más adelante, en el mismo carril de circulación, estaba un Jeep, totalmente calcinado.

De este último, las autoridades alcanzaron a distinguir restos óseos; trascendió que del número de víctimas hay dos mujeres, pero no fue precisado en qué vehículos estaban.

Debido a las labores de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), fue parcialmente cerrada la carretera, lo que originó largas filas y retrasos en las y los conductores.

Hasta el momento no han sido referidas las identidades de las víctimas ni hay personas detenidas por estos hechos; otro dato que circuló en la prensa fue un posible enfrentamiento entre células criminales, pero esto tampoco ha sido confirmado por las autoridades.