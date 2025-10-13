Detienen en Cancún a “El Griego”, líder de organización criminal sueca; era buscado por la Europol. Foto: X: @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades mexicanas detuvieron en Cancún a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, presunto jefe de una organización criminal de Suecia, buscado por la Europol, informó este 11 de octubre el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

A través de un comunicado, Harfuch señaló que el arresto fue resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia, con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de autoridades locales.

De acuerdo con el reporte, “El Griego” era buscado por la Europol por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Además, cuenta con ficha roja de la Interpol y orden de arresto en Suecia, al ser identificado como el presunto líder de la organización criminal “Dalen”, dedicada al narcotráfico, extorsión y violencia armada en distintos países de Europa.

Cómo resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @INAMI_mx y @GobQuintanaRoo detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, buscado por… pic.twitter.com/MTfv1zwq6K — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2025

En el mismo operativo, también fue detenido Tomás Alejandro “N”, supuesto principal operador financiero del grupo criminal sueco, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así se realizó el operativo

Por medio de un segundo comunicado, la SSPC detalló que la búsqueda de Mikael “N” se realizó en seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia.

“Se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad”, indicó la dependencia.

Las autoridades mexicanas implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de Yucatán y Quintana Roo, así como recorridos terrestres y herramientas tecnológicas para ubicar los domicilios donde se resguardaba “El Griego”.

Gracias a las labores de inteligencia, se confirmó la presencia del objetivo en Cancún, “donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros”.

Al contar con esta información, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida, donde se verificó la identidad de ambos sujetos y fueron detenidos junto con diversas dosis de droga.

La SSPC indicó que, tras informarles sus derechos de ley, Mikael “N” fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia, y ser entregado a la Policía de Suecia.

Por otro lado, Tomás “N”, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones necesarias.