Fin de semana deja tres feminicidios más en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro). - Este fin de semana se registraron tres nuevos casos de feminicidio en el Estado, para acumular cinco casos en lo que va de octubre, luego que durante septiembre de este año se reportó la mayor cifra en la entidad desde 2012.

De acuerdo con los reportes diarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), los casos de feminicidio se reportaron en Culiacán, en Elota y en Los Mochis. Al corte en 2025, suman 44 casos en el estado.

La incidencia en estos delitos se disparó en septiembre con 14 casos, cifra máxima histórica para un mes en Sinaloa desde que se lleva registro de estos delitos.

Hasta antes de este mes se habían reportado 25 casos en 2025 que a la fecha se mantiene como el de mayor incidencia después de 2018, en que se registraron 49 casos.

Por otra parte, al corte del domingo 12 de octubre se han reportado 41 homicidios dolosos según los datos de la Fiscalía, además del asesinato de un agente de la Policía Estatal investigador como “agresión a la autoridad” y el de cinco presuntos gatilleros que habrían participado en este crimen, el cual lo investigan bajo la modalidad de “muerte por enfrentamiento”.

En total se estarían registrando al menos 52 asesinatos en Sinaloa en lo que va de octubre contabilizando homicidios dolosos, feminicidios y los delitos en los que estuvo el caso del policía estatal junto a sus agresores.