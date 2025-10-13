Jornada de violencia se desata en la región Fraylesca de Chiapas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Una jornada de violencia se desató este día en varios tramos carreteros de la región Fraylesca, en Chiapas, donde presuntos miembros del crimen organizado incendiaron vehículos para bloquear el paso, en aparente respuesta a los operativos de seguridad implementados por el gobierno estatal.

Los incidentes ocurrieron en una zona donde se ha reportado la operación de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, identificado como presunto líder local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Pueblo de Chiapas informaron, de manera escueta, que desde la madrugada se desplegó un operativo conjunto con los tres órdenes de gobierno en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.

Desde el domingo, el helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, que cuenta con dos ametralladoras como armamento fijo y capacidad para el uso de bengalas tácticas antimisiles, realizó sobrevuelos de reconocimiento en la zona.

Habitantes de la región reportaron cateos en ranchos e inmuebles particulares. Ante la escalada de violencia e inseguridad en las carreteras, autoridades educativas decidieron suspender clases para salvaguardar la integridad de alumnos y maestros. La autopista Ocozocoautla. Las Choapas, una via rapida que conecta a Chiapas con Veracruz fue cerrada informó Caminos y Puentes Federales.

Se registraron narco-bloqueos en puntos estratégicos de las vías que conectan Jiquipilas, Ocozocoautla, Arriaga, Cintalapa y Villaflores. En esta última localidad, videos difundidos en redes sociales muestran al menos ocho vehículos incendiados a la altura del lugar conocido como La Mazorca; incluso una pipa fue atravesada para obstruir la carretera.

Fuentes de seguridad confirmaron que los hombres armados actuaron de manera coordinada, utilizando poncha-llantas para detener automóviles, obligando a los conductores a descender y posteriormente incendiando las unidades con el fin de interrumpir la circulación y frenar el avance de las patrullas.

De acuerdo con información extraoficial, los actos de violencia se habrían desencadenado tras el inicio de cateos por parte de las fuerzas de seguridad en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, considerados bastiones operativos del presunto grupo delictivo.

Las autoridades exhortaron a la población y a los automovilistas que transitan por la región Fraylesca a extremar precauciones y evitar la zona en la medida de lo posible.

¿Quién es el capo que buscan?

Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como “El Señor de los Caballos”, es identificado por las autoridades como uno de los principales líderes del crimen organizado en Chiapas.

Se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde presuntamente funge como operador regional. A Valdovinos Mendoza se le atribuyen delitos como extorsión, secuestro, movilización armada y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en distintos municipios del estado.