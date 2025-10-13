“Les mando mi corazoncito”: esto dijo Armenta sobre su viaje en jet privado a Nueva Jersey

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier evadió ser cuestionado sobre su viaje en jet privado a Nueva Jersey, Estados Unidos, al argumentar que ya antes había fijado postura con el posicionamiento que emitió su oficina de comunicación en el cual se asegura que fue para acompañar a un integrante de su familia que fue hospitalizada y que no usó recursos públicos.

En conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre la polémica generada por el uso del Learjet 60, que rentó a la empresa Aero JL para un viaje redondo a Estados Unidos, pero se negó a abundar más sobre el tema.

“Diego (nombre del reportero que hizo la pregunta), ya fijé postura. Te mando un abrazo a tí y a nuestro gran amigo (Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta), les mando mi corazoncito, que Dios los bendiga”, respondió mientras hizo la señal de un corazón con una mano, lo que generó risas.

?????| "Ya fijé postura; te mando un abrazo a ti y a nuestro gran amigo", así respondió el gobernador Alejandro Armenta (@armentapuebla_), tras ser consultado sobre su viaje en avión privado a Nueva Jersey, EU.



Aparte del posicionamiento que publicó el gobierno de Puebla en sus redes sociales, Armenta no ha hecho más comentarios sobre este vuelo que quedó al descubierto luego de que se publicó en redes sociales una foto de él en el aeropuerto de Nueva Jersey, cuando funcionarios de su administración habían asegurado que había viajado a Arizona para participar en un evento de tecnología.

Este viaje en un jet que se renta en 3 mil 700 dólares por hora, coincidió con que hizo el senador Gerardo Fernández Noroña en un avión privado a Coahuila, generando polémica por contravendrían las recomendaciones de austeridad que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum a los políticos y funcionarios de la 4T.

