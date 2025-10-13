Madre de Tecate encuentra el cadáver de su hijo desaparecido tras seis años de búsqueda

BAJA CALIFORNIA (apro).- Tras seis años de búsqueda, la señora Mónica Gabriela Mariscal, presidenta del colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate, del municipio de Tecate, Baja California, logró localizar e identificar a su hijo David Alberto Minjarez Mariscal.

El joven, que actualmente contaría con 32 años de edad, desapareció el 1 de julio de 2019, cuando se dirigía del puerto de Ensenada a Tecate.

Mónica Gabriela Mariscal publicó el 9 de octubre un mensaje en el sitio oficial de redes sociales de la agrupación, donde recordó que formó el colectivo para buscar al joven, además de apoyar a otras personas que se encontraran en una situación similar.

“Seis largos años de angustia dolor pasaron para encontrarte hijo. No me rendí nunca. Siempre salía en tu búsqueda. Le pedía todos los días a Dios que me diera las fuerzas para no caer y me iluminará el camino. Formé el colectivo por ti y para poder ayudar a todas aquellas que están en mi situación y que su corazón está destrozado por no saber nada de sus seres queridos”, según expresó en el mensaje.

La presidenta detalló que la confirmación fue el pasado martes 7 de octubre y que fue mediante fotografías y pruebas de ADN.

“Mi corazón está lleno de muchas emociones. Le doy gracias a Dios por qué ya estarás con toda tu familia, no como queríamos, (pero) ya estarás junto a tu hermano dónde podré llevarles flores”, agregó, además de agradecer a las personas que enviaron mensajes de aliento durante este tiempo, además de mencionar que continuará con estas labores.

Autoridades habrían encontrado el cuerpo desde 2019

El mismo 9 de octubre pasado, Mónica Gabriela Mariscal brindó una entrevista a la prensa local en la que refirió que, al parecer, las autoridades encontraron a David Alberto desde el 2 de julio de 2019.

Compartió que recibió una llamada de Genaro Adrián Guzmán García, fiscal regional de Tecate de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), de que le habían llegado unos exámenes, entre ellos el de Mónica y su hija, y que daban “match” con un cuerpo encontrado en el municipio de Tijuana.

“Me entrevisto con él y me dice que se encontró un cuerpo el día 2 de julio de 2019 en la colonia Granjas Familiares, de Mariano Matamoros (Tijuana), y no sabía si estaba en Semefo o la fosa común. Me entregó el dictamen… tenía mis dudas, pregunté, porque este colectivo lo formé a raíz de que mi hijo fue desaparecido y no descansé. Se me hizo muy raro que me dijera que él había sido encontrado el 2 de julio cuando había desaparecido el día primero”, explicó la madre.

Agregó que el 8 de octubre, mediante fotografías, reconoció a su hijo por una cicatriz que tenía en la frente.

“Nosotros le decíamos Harry Potter porque en una caída le quedó como una zeta. Por esa cicatriz lo reconocí (y) por parte de la cara que sí estaba visible”, compartió.

Ante el escenario y el hecho de que habían pasado seis años, la presidenta del colectivo refirió que la explicación que le otorgaron fue “el rezago muy grande” en los casos y la falta de antropólogos forenses en la región.

Mónica Gabriela Mariscal agregó que continuará al frente del colectivo para brindar el apoyo a la gente que lo requiera.