Municipios afectados por lluvias en San Luis Potosí mantendrán suspensión de clases

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- Municipios afectados por las lluvias en esta entidad mantendrán la suspensión de clases hasta nuevo aviso; diversas escuelas de la región de la Huasteca Potosina sufrieron graves daños, reportó el gobierno del estado, que estima además daños en 5 mil viviendas.

En un corte de daños proporcionado este lunes 13, el gobierno del estado dio a conocer que un total de mil 600 personas fueron evacuadas y por lo menos 13 carreteras sufrieron bloqueos por deslaves y otros incidentes derivados de la contingencia, particularmente en 12 municipios de la Zona Huasteca.

En el caso de los planteles, se informó que se suspendieron clases en las preparatorias de Tezontla y Leandro Sánchez Salazar de Tamazunchale por falta de acceso, mientras que las primarias Damián Carmona y Leona Vicario sufrieron daños estructurales.

Hay escuelas que continuaban este fin de semana bajo el agua, como la primaria Sixto García Pacheco, en el mismo municipio.

En un comunicado, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona indicó que la preparatoria Juan Moreno Cortés y la primaria Club de Leones No. 1 en Ciudad Calles fueron cerradas por desbordamientos y accesos bloqueados.

“Autoridades educativas, como personal directivo, docente y manual comenzarán este lunes 13 de octubre a realizar labores de evaluación de daños y programar jornadas de limpieza, a fin de poder reanudar clases presenciales en las zonas afectadas”, señala el comunicado.

Además de la suspensión de clases la Secretaría de Educación estatal anunció que prepara un plan urgente de atención a los planteles educativos afectados por las lluvias.

Según el gobernador Gallardo, esta contingencia no ha dejado al momento personas fallecidas o desaparecidas.

Tras los 13 derrumbes registrados en caminos estatales y de comunidades, cuatro localidades permanecían incomunicadas hasta este lunes. Algunos de los tramos afectados, según datos de Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta

Estatal de Caminos (JEC), se ubican en Aquismón, Axtla, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, Tampacán y San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale y Tanquián de Escobedo, entre otros.

“Se trabaja en caminos de Axtla, Tamazunchale, y Huehuetlán, donde el esfuerzo ha sido constante para restablecer la conectividad. En San Antonio se atendió el tramo hacia Tancanhuitz, mientras que en Tamazunchale se liberaron rutas clave como Zoquitipa-Mecapala y Palictla-Cuixcuatitla-Tepetate”, dijo el gobierno del estado.