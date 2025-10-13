Patrulla atropella a dos adultos mayores en Tijuana; denuncian opacidad de la corporación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una patrulla de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) atropelló a dos adultos mayores en la ciudad de Tijuana, sin que se tenga respaldo ni seguimiento por las autoridades respectivas, denunció la hija de la pareja afectada.

La ciudadana Rocío López Ramírez, hija de Rodolfo López y María Ramírez, de 73 años de edad, señaló la situación el domingo 12 de octubre en diferentes publicaciones en su cuenta de redes sociales, donde incluso compartió un video sobre los momentos posteriores al incidente.

De acuerdo a los datos, el accidente ocurrió el pasado jueves 9 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, en la Delegación Mesa de Otay, en dicha ciudad fronteriza.

“Por favor ayúdenme a difundir la información: Rodolfo López y María Ramírez de 73 años fueron atropellados el jueves 09 de octubre en Otay por una patrulla. Han estado con salud delicada en la Cruz Roja de Tijuana y los quieren dar de alta. La aseguradora no responde, no tenemos responsables. Por favor es importante hacer esto mediático para que mis papás no pierdan la atención médica que merecen”, según el mensaje compartido.

Posteriormente Rocío López declaró a diferentes medios de comunicación locales la falta de información y que únicamente contaba con un pase médico.

“No hay nombres de un responsable, no sé el número de la unidad que los atropelló. Ya solicité esa información. Todavía no la tengo”, dijo.

Aclaró que entiende los procedimientos administrativos y burocráticos, y que es paciente para recibir dicha información.

“Y encontrar a la persona responsable. No busco perjudicar a nadie, en serio, de verdad. Lo único que quiero es que mis padres reciban las atenciones médicas dignas y pertinentes”, subrayó Rocío López.

Sobre las lesiones, mencionó que su padre resultó con heridas severas, mientras que su madre con fractura de pelvis y cadera, además de una contusión.

Por su parte, la SSPCM aseguró que “atendió de manera oportuna el accidente de atropellamiento” ocurrido en la calzada Tecnológico y que “de manera inmediata se solicitó el apoyo de la empresa aseguradora”, según contestó mediante un comunicado de prensa.

Agregó que lo anterior fue para que las víctimas recibieran la “atención médica correspondiente y orientación necesaria para los trámites correspondientes”.

La policía municipal citó que la unidad de Cruz Roja “fue solicitada por el oficial que conducía la patrulla” y que se aseguró que “los lesionados fueran transportados a las instalaciones médicas pertinentes para su valoración”, pero se reservó la identidad del sujeto.

“Este procedimiento se realizó utilizando el pase médico expedido bajo la póliza de seguro contratada para las unidades de la SSPCM”, refirieron en la versión oficial.

En el texto, autoridades de la Secretaría afirmaron que “todos los gastos médicos derivados de este accidente están cubiertos por la póliza de seguro mencionada”, y que esta “se encuentra sujeta a las disposiciones legales y administrativas correspondientes”.

Por último, reiteraron que la institución garantizará que los afectados “reciban el cuidado adecuado durante su proceso de recuperación”, y que su unidad administrativa especializada llevará a cabo “una revisión exhaustiva del seguimiento brindado”.