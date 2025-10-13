Raptan a hermanos de 6 y 3 años en Tijuana; señalan a hombre armado

TIJUANA, B. C. (apro),- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) emitieron una Alerta Amber para localizar a dos hermanos de 6 y 3 años de edad, quienes presuntamente fueron raptados por un hombre armado en el municipio de Tijuana, Baja California.

Los menores son Damaris Kassandra y Josías Isaac Sepúlveda Guzmán, de 6 y 3 años, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez el 10 de octubre del año en curso.

Las autoridades enfatizaron que, por la edad y circunstancias de la desaparición, se les considera vulnerables y podrían ser víctimas de algún delito.

“De acuerdo al reporte, fueron vistos por última vez el 10 de octubre de 2025 en el fraccionamiento Real San Francisco, en Tijuana, Baja California. Cuando fueron subidos con violencia a un vehículo llevándolos con rumbo desconocido, sin que se tenga noticia de su paradero”, según el reporte oficial.

Los datos de Damaris Kassandra son: tez morena clara, cabello lacio castaño oscuro, ojos color café oscuro, estatura 1.10 metros, peso 23 kilos y complexión delgada, además de no contar con el diente superior derecho, como seña particular.

En el caso de Josías Isaac, es de tez morena clara, cabello rizado castaño oscuro, ojos color café oscuro, estatura 90 centímetros, peso 15 kilos y complexión delgada, y tiene caris en un incisivo superior.

Conforme a la ficha oficial, se señala como “acompañante” a José David Márquez, de quien “se presume armado”.

Por lo anterior, la FGE indicó que cualquier información relacionada podrá ser reportado al número telefónico de emergencias 911, de denuncia anónima 089, o los números (664) 647 0190 y/o (646) 152- 2500, ext. 2560, de la FGE o al correo electrónico: xochitlan.vera@@fgebc.gob.mx.