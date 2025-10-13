Reportan tres muertos por balacera en Macuspana, Tabasco

El sitio donde se registró el tiroteo en Macuspana. Foto: Redes sociales

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un saldo de tres personas muertas deja una balacera ocurrida en la villa Benito Juárez, Macuspana, municipio a 55 kilómetros de Villahermosa y de donde es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese poblado, también conocido como San Carlos, se reportó la noche anterior en redes sociales la ejecución de otras tres personas.

Este domingo se informó que, además de los fallecidos, hay más personas heridas, producto de un ataque a una taquería ubicada en la calle 27 de Febrero y perpetrada por sicarios que viajaban en motocicletas.

En el lugar de los hechos, a pocos metros del centro de salud, quedaron dos personas muertas y una más perdió la vida mientras recibía atención médica; los lesionados fueron traslados a hospitales cercanos.

La noche del sábado se dio a conocer en el mismo poblado la ejecución de dos hombres y una mujer.