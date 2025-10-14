Asesinan a Gabriela Mejía, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima

COLIMA, Col. (apro).- La tarde de este martes fue asesinada Gabriela Mejía, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, durante un ataque a balazos en el que resultó herido su hermano, con el que viajaba a bordo de un vehículo.

Los hechos ocurrieron poco después de las 14:00 horas en una calle de la colonia El Cariño, de la cabecera municipal de Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género y desplegó a su personal integrado por agentes estatales de investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, quienes establecieron un cerco perimetral en el lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias y recabar los indicios necesarios.

Asimismo, indicó a través de un comunicado, “se trabaja de manera coordinada con otras instituciones estatales y federales para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas responsables”.

Por su parte, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, publicó en sus redes sociales:

“Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación”.

Añadió: “Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”.

Gabriela Mejía, de origen priista, fue presidenta municipal de Cuauhtémoc en el periodo 2021-2024 y actualmente se desempeñaba como regidora en el Cabildo, luego de que el año pasado contendió por la reelección pero perdió frente a la candidata morenista Guadalupe Solís.

Apenas el 29 de septiembre anterior Gabriela Mejía se había convertido en madre por segunda ocasión, como ella misma lo publicó a través de su espacio en la red social Facebook.