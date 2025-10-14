Detienen a dos jefes de plaza de La Barredora en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Dos líderes de un grupo criminal que eran considerados "objetivos prioritarios" de las autoridades, fueron aprehendidos por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Se trata de Humberto "N", alias “Beto Coca”, de 46 años; y Luisa Irasema "N", alias “La Señora”, de 44, quienes son acusados por delitos contra la salud.

“Beto Coca” y “La Señora” fueron detenidos durante un recorrido de seguridad, vigilancia y prevención del delito de la FIRT sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del municipio de Centla.

A los detenidos se les aseguró bolsas transparentes con hierba seca color verde con características similares a la mariguana, así como un vehículo Volkswagen Teramont de color gris.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la FIRT Olmeca reiteraron su compromiso con la seguridad de los tabasqueños, "fortaleciendo las acciones coordinadas para prevenir el delito, brindar atención oportuna y recuperar la tranquilidad en cada región del estado".

“Beto Coca” era jefe de plaza de La Barredora en el municipio de Cunduacán, pero con los golpes de las autoridades a este grupo liderado por el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, se cambió al cártel de Las Cuatro Letras, como se le llama aquí a una organización criminal con sede en Jalisco.