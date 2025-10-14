Dos personas fueron ejecutadas en San Carlos, Macuspana; van ocho muertos en tres días? . Foto: Google Maps

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Dos personas más fueron ejecutadas esta mañana en la villa Benito Juárez, en el municipio de Macuspana, en donde el fin de semana asesinaron a otras seis.

Los homicidios ocurrieron en la colonia Santa Lucía de ese poblado conocido como San Carlos.

En Macuspana, de donde es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha desatado una ola de violencia, y las autoridades no han informado a qué se debe la situación.

Los ejecutados de este martes son una mujer y un hombre, quienes cayeron abatidos por disparos de arma de fuego.

Los primeros reportes indican que el doble homicidio ocurrió en las inmediaciones de un lugar identificado como punto de venta de drogas.

En San Carlos, el sábado acribillaron a tres personas, y el domingo se registró el mismo número de homicidios.