Linchan en Actopan, Hidalgo a hombre acusado de robo

HIDALGO (apro).- Cinco personas señaladas por presunto robo fueron agredidas tumultuariamente en la colonia Aviación, en Actopan, Hidalgo. Una falleció a consecuencia de los golpes y cuatro más fueron ingresadas al hospital con lesiones. De acuerdo con informes de seguridad, un regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habría estado presente entre el tumulto.

Este es el tercer caso en 15 días de pobladores de la región del Valle del Mezquital que retienen a personas a quienes acusan de cometer un robo y las golpean con brutalidad hasta causarles heridas graves o la muerte. El saldo es dos muertos y ocho heridos.

El 29 de septiembre, en Mixquiahuala, un hombre falleció a consecuencia de lesiones craneoencefálicas tras ser golpeado por una turba que lo acusaba de romper el cristal de una máquina de monedas y robar el dinero, en tanto que el primero de octubre dos personas fueron retenidas y amarradas a unos caballos en la localidad de Santa Ana Azcapotzaltongo, en Tepeji del Río.

En el segundo caso, pobladores trasladaron a los dos al centro de la comunidad, con la intención de lincharlos, porque los señalaban de participar en robos a casa habitación.?Cuando la policía estatal llegó al sitio –después de que la municipal no pudo disuadir a la gente y sus elementos también estaban en riesgo–, ya no eran dos, sino cuatro a quienes intentaban linchar.

Este lunes 13 de octubre, en Actopan, un primer reporte al número de emergencia alertó que aproximadamente 40 personas, incluido un regidor, sacaron de un local en la calle Escuadrón 201, por la fuerza, a personas señaladas de robo, golpeándolas. Por la agresión tumultuaria, un hombre que no ha sido identificado murió. ?

Posteriormente, el gobierno de Actopan emitió un comunicado en el que denominó los sucesos como un “enfrentamiento entre civiles” en la colonia Aviación.

Afirmó que “mediante aviso ciudadano, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aproximadamente a las 13:50 horas arribaron al lugar, en el que se encontraron una agresión multitudinaria y recíproca entre un grupo aproximado de 200 a 250 personas, desconociendo la causa del conflicto, impidiendo la intervención policial”.

El municipio confirmó que durante los hechos una persona perdió la vida y tres más fueron trasladadas al Hospital General de Actopan. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.

No obstante, Proceso confirmó que fueron cuatro quienes ingresaron al nosocomio con lesiones por este suceso: tres hombres de 37, 42 y 31 años, así como una mujer de 38, los mismos que fueron sacados del local, acusados de supuesto robo.

“El gobierno municipal de Actopan reitera que nadie está por encima de la ley y no respalda o tolera acciones violentas promovidas por personas o grupos, sin importar su justificación”, indicó el ayuntamiento en su comunicado; además, “invitó” a la ciudadanía “a no exponerse con información no verificada ante personas que presuntamente estén cometiendo un delito”. ?

El caso de Actopan es el décimo en lo que va del gobierno de Julio Menchaca Salazar (septiembre de 2022 a la fecha) en el que personas (25 en total) son retenidas por pobladores, que acusan la supuesta comisión de un delito, con dos víctimas mortales, la de Mixquiahuala el 29 de septiembre y esta última en la colonia Aviación, el 13 de octubre.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) tenía registro –hasta el incidente en Tepeji del Río del primero de octubre– de 26 quejas iniciadas por linchamientos o intento de linchamiento de 2016 a la fecha, que incluye los mandatos del expriista Omar Fayad Meneses (2016-2022) y de Menchaca Salazar.