Personal médico del IMSS golpea a derechohabientes que exigían atención para un niño (Video)

Personal médico del IMSS golpea a derechohabientes que exigían atención para un niño. Foto: Captura de video

CANCÚN (apro).- Una doctorad del Hospital General de Zona número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, se lanzó a golpes sobre una familia cuando exigía atención para un menor de edad que fue ingresado de urgencia por problemas renales; el instituto de seguridad social ya investiga el caso.

El hecho quedó registrado en un video que luego fue publicado en diversas plataformas de redes sociales. Se trata del mismo hospital donde en julio de 2023 falleció la niña Aitana, recordada por el trágico accidente en un elevador.

Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la mañana del lunes 13 de octubre, de acuerdo con la versión brindada al portal Playaldía por parte Raúl Montejo Suaste, abuelo del niño Jesús Matías, quien fue ingresado de urgencia por problemas de piedras renales.

Según la declaración al medio de comunicación, llevaron a su nieto al nosocomio ubicado en el fraccionamiento Villamar de Playa del Carmen en las primeras horas del lunes.

Mientras el niño sufría por el dolor, se aprecia en el video, el personal médico daba largas de atención escudándose en un protocolo de atención hospitalaria para determinar la gravedad del paciente.

La médica, dijo el abuelo, les negó en dos ocasiones la atención al mencionar que había más pacientes en espera; sin embargo, descubrieron que sólo estaba platicando con otro personal del nosocomio.

Fue cuando decidieron grabar para documentar lo que ocurría. Al verse descubierta, se lanzó contra el interlocutor a manotazos, se aprecia en el video, con un fuerte jaloneo que hasta una guardia de seguridad fue a dar al suelo.

Luego de estos hechos, Víctor Hugo Sanabria Padrón, director del Hospital General de Zona número 18, emitió un posicionamiento en el portal de Facebook del IMSS Quintana Roo reprobando el actuar del personal médico.

Además, informó que inició la investigación para el deslinde de responsabilidades y aplicación de sanciones.

“En el IMSS reprobamos cualquier conducta que implique agresión, ya sea verbal o física que atente contra la dignidad de las personas derechohabientes o del personal institucional. Nuestro compromiso es mantener siempre un trato digno”, dijo Sanabria Padrón.

De acuerdo con los afectados, la atención se dio luego del video viralizado, aunque en un principio hubo la intención de llevarlos detenidos por la policía al exigir sus derechos.