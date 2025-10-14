Reportan desaparición de María de los Ángeles, integrante de colectivo de búsqueda de Mazatlán

Ficha de búsqueda de María de los Ángeles. Foto: FB corazonesunidosporunamismacausa

CULIACÁN, Sin. (apro).- En Mazatlán, el colectivo de búsqueda Corazones Unidos por una Misma Causa AC reportó la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, integrante del grupo de rastreadoras.

La ficha de búsqueda fue publicada este 14 de octubre en el sitio de Facebook del colectivo.

De acuerdo a los datos, María de los Ángeles es integrante del grupo de madres buscadoras luego de que su padre fuera reportado como desaparecido el 15 de noviembre de 2024 y desde entonces integra esta agrupación.

La familia de la joven buscadora habría recibido amenazas derivadas de las labores para localizar al familiar desaparecido, según consignan medios locales.

Mazatlán junto a Culiacán acumulan el 60 por ciento de los casos por privación ilegal de la libertad, según datos de la Fiscalía.

El 4 de octubre se reportó la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, originario de Durango, caso que ocupó espacios en medios nacionales debido a que su último paradero conocido fue un bar propiedad de Ricardo Velarde, titular de la

Secretaría de Economía.

Según datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, hay al menos cinco fichas de búsqueda activas por personas desaparecidas en Mazatlán durante octubre, sin contar el caso de María de los Ángeles Valenzuela.