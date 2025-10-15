Atacan a tiros al alcalde de Elota en carretera al sur de Culiacán

El alcalde de Elota Richard Millán en reunión con funcionarios.. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El alcalde de Elota Richard Millán fue atacado a tiros por un grupo armado sobre la carretera Culiacán-Mazatlán. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó que el funcionario se encuentra ileso.

El funcionario se encontraba en Culiacán, donde atendió una reunión en el Palacio de Gobierno con el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Melendrez.

El vehículo se trata de una Chevrolet Tahoe blindada y fue atacada a la altura del poblado Jacola, al sur de sobre la autopista Culiacán-Mazatlán, en el kilómetro 124.

Luego del ataque, la SSPE confirmó los eventos luego de un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán.

La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 16, 2025

El ataque logró ser eludido y después de ello elementos federales y estatales desplegaron un operativo para escoltar al funcionario al municipio de Elota, que se encuentra al sur de Culiacán y ha sido una de las zonas de mayor actividad de choques armados entre grupos rivales del crimen organizado.