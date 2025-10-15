Detienen en Guadalajara a empresario poblano ligado al CJNG

PUEBLA, Pue., (apro).- El empresario poblano, Nazario Ramírez Ramírez, quien apenas este 12 de octubre estuvo en el informe del alcalde morenista del municipio de Oriental, Fidel Flores Concha, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por elementos de la Fiscalía General de la República y del Ejército mexicano, acusado de operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención del empresario junto con otras dos personas, asegurando que estaría vinculado a extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025

Esto ocurre a tres días de que Ramírez estuvo presente en el informe de gobierno del presidente municipal de Oriental, lugar del cual es originario.

En el acto, el edil morenista Fidel Flores Concha agradeció públicamente:

“Saludo con mucho respeto y gran aprecio a un hombre que ha puesto en diversas ocasiones su granito de arena en nuestro municipio, al licenciado Nazario Ramírez Ramírez. Gracias licenciado por ser parte de este gran equipo”.

De acuerdo a medios locales, Ramírez Ramírez participó recientemente en la construcción de un campo de futbol en Oriental, mismo que inauguró en septiembre junto a la delegada del Bienestar en Libres, Anallely López, a quien ubican como cercana al ahora detenido. Para este acto llevó a esa localidad a figuras del futbol nacional como Matías Vuoso y Daniel Guzmán, entre otros.

De formación cetemista, el empresario era además líder del Frente Transportista en Jalisco y apenas el 1 de octubre estuvo en un acto con el gobernador Alejandro Armenta, aportando un donativo en el llamado Lechetón con Causa 2025.

De acuerdo a la información proporcionada por la SSPC, el empresario originario se dedicaba al narcomenudeo y a la extorsión en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y en Oriental, Puebla.

Su detención ocurrió tras cateos en cuatro domicilios donde fueron capturados también Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, igual vinculados al mismo grupo criminal.

En los operativos se aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, además de diversos teléfonos celulares y cinco vehículos, uno de ellos blindado.