Detienen en Tijuana a hombre acusado en EU de matar a una mujer mayor y a sus dos perritos

José Jhovanni Quezada, señalado por el asesinato de una mujer mayor y sus dos perritos. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Un sujeto buscado en Estados Unidos por estar acusado de presuntamente asesinar a una mujer de 63 años, así como a sus dos perritos de compañía, fue detenido por la policía municipal de Tijuana, Baja California.

Se trata de José Jhovanni Quezada, de 34 años, con cargos de homicidio en primer grado y dos cargos de crueldad animal en primer grado; esto, con relación a la muerte de Teena Ann Parise, quien fue encontrada muerta en un apartamento en la ciudad de Unión Gap, del condado de Yakima, Washington.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana confirmó la detención contra Quezada, registrada el pasado 12 de octubre, por “faltas administrativas y posesión de sustancias (ilícitas)”.

De acuerdo con medios de comunicación de Yakima, los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo, además de que los cargos conllevan agravantes por violencia doméstica, ya que Quezada era considerado compañero de piso de Parise.

También fue documentado que el vehículo que conducía “fue visto en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, cerca de San Diego, California”, según Yakima Herald-Republic.

Vecinos de Teena Ann Parise declararon a la policía que no lo habían visto desde hace días, además de que era una adulta mayor vulnerable.

“Cuando los agentes intentaron entrar en su apartamento, encontraron una mecedora apoyada contra la puerta, que no estaba cerrada con llave. Los agentes lograron entrar en la vivienda y encontraron a Parise en su cama, cubierta con una manta, con dos perros pequeños muertos a su lado”, según los reportes.

También que, conforme a la evidencia, tanto la mujer como los canes “fueron golpeados hasta la muerte”, pues presentaban heridas en las cabezas.

Quezada era el padre de la nieta de Parise y vivía con ella en el apartamento; la hija refirió que la abuela le había prestado 2 mil 500 dólares hace meses y no los había regresado. Los vecinos también indicaron escuchar una discusión por dinero.

Por último, el ahora detenido tiene cinco condenas por delitos graves, incluidos tres cargos de agresión en segundo grado, robo en segundo grado y robo en segundo grado.