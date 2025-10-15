Ola de violencia en Macuspana, Tabasco; nueve muertos en cinco días

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Con el ejecutado de la tarde de este miércoles suman nueve los homicidios dolosos ocurridos en los últimos cinco días en Macuspana, municipio ubicado a 55 kilómetros y de donde es oriundo el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Julio "N", conocido como “El Tunco”, fue acribillado hoy en su casa de la calle 5 de la colonia El Castaño.

El ataque fue perpetrado por sujetos armados que ingresaron a su domicilio.

La jornada violenta que azota el municipio empezó el sábado 11, cuando hombres armados llegaron en un vehículo y atacaron a otros dos y a una mujer en la colonia La Escalera de la villa Benito Juárez, conocida como San Carlos.

El domingo 12, en otro ataque en una taquería, ubicada en la calle 27 de Febrero esquina con Malinche del mismo poblado, a unos metros del Centro de Salud, murieron por disparos de arma de fuego tres personas y dos más resultaron heridas.

El martes se registró, en la colonia Santa Lucía del mismo lugar, la ejecución de una mujer y un hombre que aparentemente se encontraban en un punto de venta de drogas.

El cuarto hecho violento de los últimos cinco días se registró este miércoles con el asesinato de El Tunco.

Ayer, el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que la violencia en Macuspana es una respuesta ante las estrategias de seguridad implementadas por su administración para combatir la delincuencia.

El morenista agregó que su gestión revisa la situación de ese municipio y así continuar actuando para "garantizar la paz duradera".