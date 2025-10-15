Tres años después, detienen al presunto responsable del homicidio del niño Ricardito

Felipe "N", presunto responsable de la muerte del niño Ricardito, en Morelo. Foto: Fiscalía General del Estado de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tres años después del homicidio del pequeño Ricardo, un niño de seis años que desapareció en enero de 2022 en Tlaquiltenango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Felipe de Jesús “N”, señalado como probable responsable del crimen.

La Fiscalía Regional Sur Poniente obtuvo de un juez de control prisión preventiva en su contra por la probable comisión del delito de homicidio calificado en perjuicio del menor. Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público especializado formuló la imputación correspondiente.

Según las investigaciones y los relatos de la familia, Ricardo desapareció el 16 de enero de 2022, luego de ser visto por última vez al subir a la camioneta de su vecino Felipe “N”, un profesor jubilado que frecuentaba su casa.

En aquel momento, su familia inició la búsqueda por cuenta propia, recorriendo calles, terrenos baldíos y caminos rurales, y acudió al domicilio del hombre, quien negó tener conocimiento sobre el paradero del niño.

Ese día, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó los protocolos de búsqueda, incluyendo la emisión de la Alerta Amber y el despliegue de brigadas en la región. A pesar de ello, Ricardo no fue localizado de inmediato.

El 18 de enero de 2022, dos días después de su desaparición, el niño fue encontrado sin vida, con signos de violencia, en un camino de terracería de la colonia Palo Grande, en el poblado de Moyotepec, municipio de Ayala.

La noticia generó consternación y movilización en Tlaquiltenango, donde familiares y vecinos exigieron el esclarecimiento de los hechos y señalaron posibles omisiones de las autoridades durante las primeras horas de búsqueda.

Ese mismo día, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) abrió una queja de oficio para investigar la actuación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE), ante posibles fallas en la protección del menor y en las acciones de búsqueda.

Tras el hallazgo, la Unidad Especializada de Homicidios de la Fiscalía Regional Sur Poniente, con apoyo de personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales, emprendió las investigaciones para determinar la responsabilidad de Felipe de Jesús “N”, lo que derivó en la obtención de una orden de aprehensión, que fue cumplimentada el 13 de octubre presente, en la colonia Las Palmas, en Cuernavaca.

Durante la audiencia de control en la Ciudad Judicial de Jojutla, el Ministerio Público formuló la imputación por el delito de homicidio calificado, y el juez impuso prisión preventiva como medida cautelar en contra de Felipe de Jesús “N”.

El fiscal general del estado, Edgar Maldonado, señaló que la detención representa un avance en el compromiso de la Fiscalía con la procuración de justicia, especialmente en los casos que afectan a niñas, niños y mujeres. “Nuestra prioridad es garantizar justicia para la niñez morelense”, indicó.

El caso sigue bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del homicidio y asegurar que se haga justicia.