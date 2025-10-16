Ataque de civiles armados deja dos militares lesionados en municipio fronterizo de Coahuila

Elementos de las fuerzas armadas llegan a la zona en la que civiles armados atacaron a dos militares en El Callejón, Hidalgo, Coahuila. Foto: Redes sociales

HIDALGO, Coah., (apro) .- Dos elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados durante un enfrentamiento con civiles armados en el municipio fronterizo de Hidalgo.

Los militares realizaban una inspección en una de las brechas donde localizaron el vehículo particular, desde el cual les dispararon los sujetos a bordo y quienes se perdieron en el despoblado.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue a las 06:30 horas de este jueves cuando ocurrieron los hechos y al recibir el reporte diversas autoridades se trasladaron al lugar desde la ciudad de Piedras Negras.

Mientras los cuerpos de auxilio prestaban la atención a los elementos heridos, las corporaciones de seguridad establecieron el protocolo de blindaje al estado de Coahuila, con la participación de las fuerzas federales estatales y municipales que recorrieron tanto la carretera federal 2, conocida como la Ribereña, al igual que los caminos rurales cercanos para ubicar a los sujetos, pero el operativo no arrojó resultados.

Las lesiones que presentan los elementos castrenses no son de gravedad, según el informe de la FGE, y fueron llevados a un nosocomio de Piedras Negras, pero posteriormente fueron trasladados a bordo de una ambulancia militar a un lugar aún no precisado. Uno de los militares presentaba un impacto en el rostro y el otro en el brazo.

Fue en la brecha El Callejón donde se registró la agresión de los civiles armados. Se trata de una zona cercana a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, donde las autoridades de Coahuila aseguran que las terracerías son utilizadas por bandas criminales para ingresar al estado.

La presencia de elementos como la Sedena, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional se ha vuelto frecuente en el estado de Coahuila, donde se llevan a cabo diversos cateos que han dejado en las últimas horas a por lo menos 20 detenidos y el aseguramiento de armas, narcóticos y explosivos, como lo recientemente ocurridos en el municipio de Monclova, Nava, Saltillo y Piedras Negras.