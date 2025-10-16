Autoridades no prevén escenarios catastróficos por creciente del Pánuco

TAMPICO, Tamps., (apro) .- Aunque el río Pánuco continúa con niveles por encima de la escala crítica de 7.30 metros, las autoridades de los tres órdenes de gobierno descartaron que se presente un escenario catastrófico en el sur de Tamaulipas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el incremento del caudal podría reflejarse en esta región dentro de unas 80 horas —alrededor de tres días y medio—, pero las condiciones meteorológicas actuales no apuntan a un agravamiento.

El secretario estatal de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, explicó que se mantienen acciones preventivas en coordinación con Protección Civil y los municipios de Tampico y Madero, principalmente en las zonas bajas, donde podrían registrarse inundaciones menores.

“No esperamos una catástrofe; el nivel del río tiende a estabilizarse. A lo más, podrían darse afectaciones en partes bajas de Tampico y Madero”, precisó Quiroga Álvarez.

El director del Organismo de Cuenca Golfo Norte de Conagua, Jaime Gudiño Zárate, y el titular de Protección Civil de Tampico, José Antonio Marín Flores, detallaron que se colocan costaleras y se utilizan bombas de extracción en puntos críticos para reducir filtraciones y desbordes.

En total, 18 colonias se encuentran bajo vigilancia preventiva, entre ellas Guadalupe Victoria, La Puntilla y Moscú. Actualmente, 11 personas permanecen en el refugio temporal de la colonia Moscú, como medida de precaución.

Las autoridades insistieron en que el monitoreo del Pánuco es permanente y que la población debe mantenerse atenta a los avisos oficiales, pero reiteraron que no se espera una situación de emergencia generalizada, sino sólo posibles anegamientos en sectores bajos del sur del estado.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a mantener toda la atención del Gobierno del Estado y continuar con el monitoreo permanente ante la creciente del río Pánuco, sin bajar la guardia, y estar preparados para atender a la población de la zona conurbada que así lo requiera.

Dijo que de acuerdo con las mediciones que realiza cada hora la Conagua, la creciente del río Pánuco continúa registrando un incremento gradual, por lo que se mantendrá activa toda la atención del operativo interinstitucional y el trabajo coordinado con autoridades municipales e instituciones del gobierno federal y estatal.