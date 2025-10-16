Matan a maestra del Colegio de Bachilleres frente al plantel y ante estudiantes en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- En inmediaciones de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao plantel 06), en el municipio de Putla de Guerrero, fue ejecutada la profesora Fabiola Ortiz Medina, con lo que suman 70 los asesinatos de mujeres en Oaxaca en lo que va del año.

En lo que va del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz, se han registrado a la fecha un total de 274 casos de muertes violentas de mujeres.

El caso más reciente ocurrió el miércoles 15 de octubre, cuando la docente salía del plantel del Cobao y fue presenciada por estudiantes y docentes del plantel de Putla Villa de Guerrero.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que inició la carpeta de investigación correspondiente, además de realizar las indagatorias con perspectiva de género luego de tomar conocimiento del asesinato de la docente Fabiola Ortiz Medina.

Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca acudió al lugar de los hechos para llevar a cabo los primeros actos de investigación, como entrevistas y recopilación de videos, que permiten delinear las líneas para los trabajos ministeriales sobre el caso.

Los hechos sucedieron la tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025, en inmediaciones de un plantel educativo de Putla, institución donde laboraba la víctima identificada como F.O.M., quien presentaba lesiones producidas por disparo de arma de fuego.

En las redes sociales, amigas y estudiantes expresaron sus condolencias y exigencias de justicia.

Mientras que el sindicato SUTCOBAO se solidarizó con familiares, amigos y compañeros de trabajo de la psicóloga y maestra: “Nos sumamos a las voces que piden a los tres órdenes de gobierno, la exigencia de esclarecimiento para que su artero asesinato no quede impune”.

En tanto que la Directora General del COBAO, la maestra Angélica García Pérez, también condenó “enérgicamente” el asesinato de la docente y expreso sus condolencias a la familia, amistades, docentes y estudiantes.