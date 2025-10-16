Tres drones atacan con artefactos “hechizos” las oficinas de la FGE en Tijuana (Videos)

Momento del ataque de un dron contra la FGE de Baja California, el 15 de octubre de 2025. Foto: Captura de video

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Tres drones fueron enviados para atacar las oficinas de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), en el municipio de Tijuana, donde lanzaron artefactos explosivos que dañaron automóviles particulares y oficiales.

Los hechos ocurrieron a las 19:06 horas del miércoles 15 de octubre, lo que llevó a una aparatosa movilización de todas las corporaciones de seguridad hacia las instalaciones ubicadas en la delegación Playas de Tijuana.

El saldo fueron daños en cuatro vehículos particulares y dos oficiales, sin heridos ni detenciones, según la versión oficial; éste sería el segundo ataque contra instalaciones de la FGE en menos de un mes, pues el primero fueron los días 20 y 21 de septiembre contra cuatro sitios de la corporación ubicados en Tijuana y Ensenada.

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, encabezó una rueda de prensa durante la madrugada de este 16 de octubre, donde enfatizó en el procedimiento de las explosiones.

“Para aclarar esto, inclusive se los vamos a proporcionar, porque han circulado en redes algunos videos que no reflejan el mecanismo de lo que sucedió. Eso es lo que sucedió, así fue el procedimiento. Los videos donde parece que salen bombas y granadas no es verídico, no corresponde a la realidad de esta situación”, afirmó.

De acuerdo a los datos de la fiscal general, se utilizaron artefactos elaborados manualmente.

“Fueron arrojados sobre los patios de las instalaciones. Estos artefactos explosivos son ‘hechizos’, quiere decir que son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines, fragmentos de metales dentro de dicha botella de plástico”, detalló.

Agregó que estas son trasladadas una “distancia muy lejana”, que “pueden ser kilómetros”, y accionan un tipo de pólvora para que dicho artefacto expanda estos metales que contiene en su interior.

“Es decir, no es una bomba Molotov ni tampoco se acciona mediante un mecanismo de fuego, sino que es por medio del daño que pueden hacer con esos metales o fragmentos”, subrayó.

Sobre los daños, refirió que “fueron sobre carrocería y vidrios” y que “se descarta incendio de vehículos” y “se descarta disparos de arma de fuego”.

“Puesto que, por la confusión, en las redes estaban mencionando que había habido disparos, personas lesionadas. Se descartan también personas lesionados. Afortunadamente ningún empleado, ninguna persona ni ningún ciudadano, sufrió lesión alguna, tanto al interior como al exterior de las instalaciones”, agregó.

Ma. Elena Andrade remarcó que “no es una explosión de un fuego que incendie vehículos”, sino “la fragmentación que impacta dicha lámina”.

Tras la exposición del mecanismo, la fiscal general retomó la postura pública hecha desde hace semanas ante este tipo de eventos: “desde la administración a mi cargo hemos hecho grandes trabajos de detenciones, de temas del crimen organizado”.

Reiteró que el trabajo de la dependencia no es desarticular bandas delincuenciales del crimen organizado, al ser fuero federal, pero más del 90 por ciento de los homicidios que se cometen tienen que ver con crimen organizado.

“Y, obviamente, al investigar los homicidios, definitivamente intervinimos a estos grupos criminales, pero repito: en mi administración he girado la instrucción que en este caso, en este tipo de asuntos nuestro trabajo debe ser objetivo. No hay compromiso con nadie, ni consigna contra nadie”, dijo.

Posteriormente citó los últimos casos llevados por la FGE, como el grupo de “El Pantera”, que asesinó a los dos elementos de la Guardia Nacional, así como la detención de líderes y desarticulación de células criminales, en referencia a “El Speed”, “El Rubio”, “Mario Bros”, “El Mechacorta”, “El Súper”, “El Legaspi”, “El Quemado” y el exagente de la policía municipal Silva, según ejemplificó.

“Ahorita, ya rebasamos los 2 mil cateos de enero a la fecha. Llevamos 2 mil 66 cateos de enero a la fecha. Es un número sin precedentes”, subrayó.

Agregó que es la primera vez en el estado en el que se lleva a cabo un ataque con un dron, y que el delito correspondería a terrorismo, además de que se llevaron a cabo disparos para detenerlo “al ser un ataque repentino”.

“Ahí estaba el dron, pero no sabían si detrás de la barda podía haber otro tipo de peligro”, expresó, al tiempo de agregar que ya fue informada la Fiscalía General de la República (FGR).

Drones actuaron en segundos y se retiraron tras ataque a la FGE en Tijuana

Los tres drones utilizados en el ataque contra la Unidad Antisecuestros de la FGE, en Playas de Tijuana funcionaron uno tras otro en cuestión de segundos, y en los artefactos que lanzaron había hasta canicas.

Lo anterior fue explicado por Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, fiscal especializado en Homicidios en Baja California.

Confirmó que fueron tres drones los detectados y explicó cómo fueron usados, de acuerdo con la información recabada hasta el momento.

“El aparato viaja de algún sector, tiene un aditamento el dron donde al momento de llegar al punto donde tiene que soltar el artefacto ‘hechizo’ lo suelta, y al momento del impacto con el piso es cuando hace la detonación, donde hace las diversas esquirlas, cuestiones metálicas, hasta canicas. Es una cuestión ‘hechiza’, pero sí está estructurado”, abundó.

Hubo una secuencia de segundos, prosiguió en la rueda de prensa tras la participación de la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, y agregó que “el dron soltó el artefacto y se retiró”.

Sobre el trayecto, señaló que es información que se está recopilando y prevé que la darán a conocer en las próximas horas, según contestó durante la madrugada de este jueves 16 de octubre.