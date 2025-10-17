Abandonan el cuerpo de una mujer en un carrito de supermercado en el centro de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El cadáver de una mujer fue abandonado dentro de un carrito de supermercado en calles de la colonia El Carmen, en el Centro Histórico de Puebla.

En un video de cámaras de seguridad publicado en medios locales se puede ver cuando un hombre deja el carrito con el cuerpo de la mujer en la privada Tamaulipas, entre la 4 Sur y el boulevard Héroes del 5 de Mayo, además de observarse una camioneta que pasa dos veces por esa calle en sentido contrario.

Hasta ahora la víctima de posible feminicidio no ha sido identificada. Los reportes policíacos señalan que el cuerpo estaba en ropa interior y tenía huellas de violencia.

Esta es la cuarta ocasión de agosto a la fecha que cuerpos sin vida y con huellas de violencia son abandonados en calles del Centro Histórico de Puebla.

El 22 de agosto fueron encontrados dos cadáveres emplayados en las cercanías del Mercado 5 de Mayo; el 24 de agosto otro cuerpo fue hallado dentro de un tambo en la calle 18 Poniente, y el 15 de septiembre otra persona asesinada fue localizada en el barrio de Analco.