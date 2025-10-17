Ataque armado deja dos policías de tránsito asesinados; detienen a los presuntos agresores

El vehículo utilizado en el ataque fue abandonado por los agresores. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un nuevo ataque contra corporaciones de seguridad dejó saldo de dos policías de tránsito asesinados, un hombre y una mujer, en la colonia San Rafael de la capital del estado.

Tras el atentado, fuerzas federales desplegaron un operativo que derivó en la detención de cuatro civiles fuertemente armados en la colonia Centro.

De acuerdo con el reporte, los presuntos agresores habrían dejado abandonada una Jeep Sahara para robar un vehículo en el que intentaron reanudar la huida, pero ubicados minutos más tarde por el Ejército.

Con estos homicidios ya son 44 los elementos de corporaciones locales asesinados en este 2025, que colocan a Sinaloa como la entidad con más casos por encima de Guerrero y Michoacán, que suman 37 y 35 respectivamente.

Riña en penal deja un muerto y tres heridos

Por otra parte, una nueva riña en el penal de Aguaruto dejó saldo de un interno muerto y tres heridos, así como el aseguramiento de una bomba artesanal y tres armas largas y dos armas cortas.

En cateos realizados esta semana se aseguraron drogas y teléfonos celulares, así como armas cortas y municiones.

Las autoridades informaron que la riña se registró alrededor de las 13:40 horas y a partir de ese momento la Guardia Nacional y el Ejército ingresaron al penal para sofocar la riña.

Este es el tercer evento de este tipo que se tiene en este penal durante este año, acumulando al menos tres internos muertos.