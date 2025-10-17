Depositan 30 cuerpos sin identificar en el cementerio forense de Chilpancingo

El depósito de los cuerpos en el cementerio forense. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Los cuerpos de 30 hombres, 14 de ellos migrantes de Guatemala y El Salvador, fueron depositados en el cementerio estatal forense en Chilpancingo, al cumplirse un año sin que fueran identificados.

Apenas el 3 de octubre 24 cadáveres sin identificar, 7 de ellos de centroamericanos, fueron llevados al mismo panteón.

Las víctimas de origen centroamericano fueron abatidas y ejecutadas a partir del 25 de octubre de 2024, cuando irrumpieron a nombre de la organización criminal Guardia Nueva Generación o Guerrero Nueva Generación (GNG) en la cabecera de Tecpan de Galeana.

La GNG está ligada a la organización criminal Los Rodríguez. Su objetivo era desmantelar al grupo delictivo Los Granados, asentada en ese municipio y con presuntos nexos con las autoridades locales y militares, informaron fuentes de seguridad.

Sin embargo, fuerzas federales intervinieron y abatieron a los pistoleros que entraron. Los días posteriores se dio una cacería de los agresores y sus cuerpos fueron hallados en distintos puntos de la población.

El saldo en cuatro días fue de 34 muertos y la detención al menos 21 personas, en su mayoría jóvenes migrantes de Guatemala y El Salvador.

La tarde de este viernes, autoridades ministeriales y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el segundo traslado de cuerpos al cementerio estatal forense, ubicado en la zona norte de la periferia de la ciudad.

Los restos estaban bajo resguardo de la morgue de Acapulco y de la Costa Grande desde octubre de 2024.

Las autoridades estimaron que 14 de los 30 cuerpos corresponden a migrantes originarios de Guatemala y El Salvador.

Fuentes de seguridad informaron que la posible identificación por nacionalidad se basó en los testimonios de presuntos criminales detenidos el 29 de julio pasado en un campamento clandestino en el vecino municipio de Coyuca de Benítez.

A un año de los hechos, ningún familiar ni representación consular ha reclamado los cuerpos.

La diligencia se realizó en total sigilo. Los cadáveres fueron llevados por camionetas del Semefo resguardadas por agentes de la Policía Estatal y de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).