Detienen a “Chucho Pan”, un alto mando de La Barredora en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de Tabasco (FGET) detuvieron a José Jesús "N", alias “Chucho Pan”, alto mando de La Barredora relacionado con secuestros y extorsiones.

El jefe criminal, que fue detenido en el municipio de Centro, que abarca a la capital Villahermosa, es considerado un "objetivo prioritario" por ser catalogado como uno de los principales generadores de violencia del estado.

“Chucho Pan” es parte de la dirección de La Barredora, el grupo criminal cuya paternidad las autoridades le achacan a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad estatal del anterior gobierno.

José Jesús "N" es relacionado con Christian Manuel "N", alias “El Momo”, considerado otro alto jefe de ese grupo delictivo.

“El Momo” es buscado por autoridades federales y estatales, pues se le responsabiliza de los últimos sucesos violentos acontecidos en la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.