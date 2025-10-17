Magisterio de Chiapas inicia paro de labores y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado. Foto: Gabriela Coutiño

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron este viernes un paro de labores de 24 horas y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Isael González Vázquez, dirigente de la sección 7 señaló que “es urgente reanudar la mesa entre la presidenta y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE; ahí están las demandas sin resolver”.

Entre los puntos bloqueados desde la mañana de este viernes se encuentran las entradas y salidas poniente y oriente de la ciudad capital.

Antes del inicio de la protesta, González Vázquez demandó en conferencia de prensa la instalación de mesas tripartitas en cada Sección, integradas por los gobernadores de los estados, la presidenta de la República y las dirigencias seccionales. “Cada contingente tiene demandas particulares que deben ser resueltas tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales”, dijo.

“Para el caso de Chiapas, presidenta, es urgente que se reanude la mesa con la Sección 7, ya que quedó suspendida sin que hasta hoy nos hayan dado una fecha para reanudarla”.

El dirigente explicó que la manifestación responde a la falta de respuestas y al retraso en el pago de adeudos con el magisterio chiapaneco. “Se deben aproximadamente 500 millones de pesos, correspondientes a deudas acumuladas durante seis años”, afirmó.

Otro de los bloqueos se encuentra a la altura del kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez, donde Alfonso López Entzín, otro de los dirigentes, explicó que la protesta también exige la abrogación de las reformas educativas de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, promulgada durante la administración de Felipe Calderón.

Los maestros atravesaron vehículos y otros objetos para impedir el paso vehicular. “Esta manifestación forma parte de los acuerdos nacionales de la CNTE y, si no hay respuesta, en noviembre realizaremos un paro de labores de 48 horas”, manifestó López Entzín.