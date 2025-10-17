Profepa clausura zoológico La Reina de Tizimín en Yucatán por falta de trato digno a animales. Foto: Wikipedia

TIZIMÍN, Yuc. (apro).- El zoológico La Reina de Tizimín en Yucatán fue clausurado por faltas de trato digno y respetuoso a los animales. En una inspección que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los días del 13 al 15 de octubre se determinó que los animales no llevaban una dieta adecuada, además, que vivían en hacinamiento, sin luz y ventilación. Aseguraron a 95 animales en malas condiciones.

La clausura de la Profepa ocurrió luego de que activistas que luchan contra la crueldad animal, denunciaron en redes sociales la falta de atención de los animales. Incluso, una exveterinaria del zoológico comentó que los animales carecían de cuidados por falta de insumos y comida.

“Había una boa con problemas dermatológicos, pues ya tenía hongos, se le hacían curaciones y su piel terminó en carne viva. Una aguililla que llevó la policía tenía una fractura que nunca le curaron. También un hipopótamo que tenía dieta a base de alimento de cerdo, ¿cómo es posible que coma alimento de cerdo?”, expuso Elizabeth Sánchez.

En un primer momento, el Ayuntamiento de Tizimín, encabezado por Adrián Quiroz Osorio del partido de Morena, publicó en redes sociales que el zoológico La Reina se clausuró por observaciones a la infraestructura. Omitió mencionar que el cierre total temporal se debió a que los animales estaban en malas condiciones.

La Profepa informó en un boletín de prensa que en el lugar había 302 ejemplares de vida silvestre nacionales y exóticos, de los cuales 95 fueron asegurados y algunos estaban protegidos por la NOM-059-SEMARNAT.

Se resguardo a 23 Pecarí de collar, 33 venados cola blanca; 1 tigrillo, 14 mono araña; 1 leona africana, 4 loros frente blanca, 9 pericos pechisucio, 1 tucán, 1 perico, 1 paloma, 6 seis boas y 4 zorras grises.

Las personas activistas que se sumaron a la denuncia contra el zoológico también piden que sea removido de su cargo el director, Manuel Alcocer Perera, “Chicho”, ya que no tiene conocimiento de fauna silvestre.

“En el comunicado la Profepa informó que hay animales no llevan su dieta porque el encargado no tiene el conocimiento y el personal no es el adecuado, ni le echan las ganas para darle una vida digna a los animales del zoológico”, agregó Valeria Aguilar.

Del tema, el Ayuntamiento de Tizimín no se ha pronunciado al respecto. La Profepa advirtió en su comunicado que regresará al zoológico La Reina de Tizimín para imponer medidas correctivas y tiempos de atención. En tanto, los animales que siguen en el recinto deben de ser alimentados y atendidos.

Denuncia en redes