Stephania Carmona, de 20 años, fue asesinada en la sede de la Guardia Nacional de Acapulco

ACAPULCO, Gro. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) indaga el asesinato de Stephania Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional (GN), cometido el 14 de octubre dentro del 51 Batallón, en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero.

La agente, de 20 años, era originaria del municipio de Ajalpan, en el estado de Puebla. Tenía un mes y medio de haber causado alta en la corporación.

El reporte de las autoridades indica que la joven recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza el martes 14 de octubre dentro de las nuevas instalaciones del 51 Batallón, ubicadas en el Bulevar de las Naciones, en la zona Diamante del puerto de Acapulco.

En un primer momento se manejó la versión de que la muerte fue producto de un accidente ocurrido en una práctica de tiro, pero eso fue descartado por los estudios forenses, que arrojaron que la mujer recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza.

Las investigaciones apuntan como presunto responsable al sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, perteneciente a la 329/a Compañía de la Guardia Nacional.

El presunto agresor huyó de las instalaciones de la GN en Acapulco la misma noche del martes y hasta este viernes continuaba prófugo.

La FGE inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Stephania N.

Mientras que dentro de la corporación se inició un procedimiento interno en contra del sargento segundo.

El miércoles, familiares de la joven acudieron a la Agencia del Ministerio Público en Acapulco acompañados de asesores jurídicos de la propia corporación.

El féretro con el cuerpo de la agente fue trasladado a su natal en Puebla.

Llegó la madrugada del jueves y fue recibido por el alcalde de Ajalpan, Faustino Soriano, junto a elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

Se supo que este viernes se celebraría una misa de cuerpo presente y seria sepultada. El duelo se recibió en la colonia Buenavista.