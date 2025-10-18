Dos policías de Coahuila resultan lesionados durante otro enfrentamiento en El Callejón

Fuerzas de seguridad realizan operativos en El Callejón, en el municipio fronterizo de Hidalgo, Coahuila, donde esta semana se ha registrados dos ataques armados contra elementos del Ejército esta semana. Foto: Especial

HIDALGO, Coah., (apro) .- Dos policías estatales lesionados, el aseguramiento de tres armas largas y varios cartuchos hábiles y percutidos fue el saldo de un nuevo enfrentamiento en el municipio fronterizo de Hidalgo, en una de las brechas límite con el estado de Nuevo León y a casi 20 kilómetros de distancia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde era originario uno de los sujetos abatido el pasado jueves en el segundo, de los tres enfrentamientos registrados en los últimos días.

Fue alrededor de las 04:30 horas de este sábado cuando se suscitó el enfrentamiento en la zona donde desde el pasado jueves se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad, tras la agresión que dejó a dos elementos del Ejército Mexicano lesionados.

En rueda de prensa, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que uno de los elementos fue trasladado vía aérea a la ciudad de Saltillo por la lesión presentada en el rostro, mientras que el otro permanece en un nosocomio de la ciudad de Piedras Negras, donde se reporta que las lesiones en el pie izquierdo no son de gravedad.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, afirmó que los elementos estatales realizaban la labor de patrullaje en la brecha ubicada a más de tres horas de la ciudad de Piedras Negras, donde observaron una camioneta pick up blanca con características similares a la usada el jueves anterior y desde la cual se agredió a personal militar en la brecha El Callejón.

“Se inicia la persecución y en la polvareda levanta los estatales no se percatan que la camioneta hizo el alto y son sorprendidos con disparos de arma de fuego. No tenemos personas detenidas, desconocemos el número de tripulantes y el gobernador ha dispuesto de dos helicópteros para patrullar la zona”, señaló.

El funcionario estatal dijo que en una entrevista la mañana de este sábado con el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, quien le informó que se coordinan labores de la vigilancia en la zona con autoridades militares destacamentadas en Nuevo León, así como la Secretaría de Seguridad y Fiscalía de dicho estado apoyarán las acciones emprendidas en el fortalecimiento de la vigilancia en la zona, a la que han sido trasladados elementos que realizaban labores de seguridad en los municipios de la región carbonífera y cinco manantiales.

El fiscal rechazó identificar al grupo criminal al que pertenecen los agresores y dijo que aún se encuentran realizando diligencias y entrevistas con los detenidos anteriormente.

“Nos encontramos levantando diligencias y entrevistas para determinar el grupo delictivo, No somos partidarias de mencionar un nombre porque no se trata de dar crédito a grupos delictivos porque pudiera ser el caso que las personas deseen que se les mencione y se trasmita”, señaló.

El jueves, alrededor de las 06:30 horas, sujetos armados atacaron a personal militar que patrullaba la brecha El Callejón y donde se ha vistió a varias unidades transitar y dejaron a dos elementos lesionados.

Horas más tarde se suscitó un enfrentamiento entre autoridades federales y estatales con sujetos armados, cuando el personal de seguridad cargaba combustible en la comunidad de Colombia, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

Derivado del segundo incidente, se informó de un civil abatido, identificado como Hernán Humberto y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo cuerpo no ha sido reclamado. En el enfrentamiento quedó lesionado, Ricardo “N” de 25 años.

Fernández Montañez señaló que derivado del patrullaje ese mismo día se realizó la detención de dos mujeres Guadalupe Elizabeth y Cecilia Guadalupe, de 32 y 18 años, a quienes se les localizaron radios de comunicación, y de Francisco Javier de 52 años.