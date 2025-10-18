Emiten alerta en Tamaulipas y Veracruz por aumento del caudal del río Pánuco

El río Pánuco durante un sobrevuelo del gobernador Américo Villarreal. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta para los habitantes de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz, ante un posible aumento en caudal del río Pánuco.

En su cuenta en la red social X, la Coordinación llamó a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades por el posible aumento de nivel durante este sábado 18 de octubre.

Recomendó identificar rutas de evacuación y refugios temporales en caso de vivir cerca del cauce del río.

También llamó a no cruzar puentes o caminos inundados para evitar ser arrastrado por la corriente.

Además, pidió mantener lista una mochila de emergencia.