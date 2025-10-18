Emiten alerta en Tamaulipas y Veracruz por aumento del caudal del río Pánuco

Río Pánuco
Emiten alerta en Tamaulipas y Veracruz por aumento del caudal del río PánucoAlerta considera a las ciudades de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta para los habitantes de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz, ante un posible aumento en caudal del río Pánuco.
En su cuenta en la red social X, la Coordinación llamó a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades por el posible aumento de nivel durante este sábado 18 de octubre.
Recomendó identificar rutas de evacuación y refugios temporales en caso de vivir cerca del cauce del río.
También llamó a no cruzar puentes o caminos inundados para evitar ser arrastrado por la corriente.
Además, pidió mantener lista una mochila de emergencia.