Niño salva a un gato de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos durante la última semana en México han dejado 66 fallecidos y decenas de personas desaparecidas.

Las inundaciones provocaron una catástrofe en varios estados, principalmente en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. El agua se llevó casas y vehículos; además dejaron 821 escuelas dañadas de acuerdo con Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Los destrozos dejaron cientos de comunidades aisladas y continúan afectando a miles de personas.

Además de las pérdidas humanas y materiales, las inundaciones también pusieron en peligro a los animales. Durante los últimos días se han vuelto virales videos que muestran a perros y gatos, así como a otras especies, intentando salvarse del agua.

Entre ellos, hay algunos que, en medio del desastre, han devuelto la esperanza a los usuarios, ya que muestran a distintas personas rescatando a los animales en zonas anegadas.

Uno de los videos que conmovió a las personas en internet fue el de un niño que salvó a un gato utilizando una escoba para ayudarlo a alcanzar una barda y ponerse a salvo de las lluvias.

??¡La ayuda más sincera!



En medio de la emergencia en #PozaRica, Veracruz, así fue como rescataron a un gato que estaba nadando para salvar su vida. ??pic.twitter.com/4OT0RaUYaH — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 13, 2025

El video, que dura unos cuantos segundos, presuntamente fue tomado en Poza Rica; en él se observa al pequeño gato aferrarse a la escoba que le acercaron como si se tratará de un bote salvavidas, y una vez que está a salvo quedarse acostado para recuperar el aliento.

Otros videos han circulado en redes sociales y provocado numerosas reacciones. Uno muestra como vecinas y vecinos de Zontecomatlán, Veracruz, crearon un sistema de poleas y cuerdas para transportar a un perrito por encima del cauce del río. El perro había quedado separado de su familia por la corriente, y al final del video se muestra que con ayuda de los habitantes del lugar lograron que la familia se mantuviera unida.

????? #Entérate | Tras las fuertes lluvias de los días anteriores, vecinas y vecinos de Zontecomatlán, #Veracruz, improvisan un sistema de poleas y cuerdas para trasladar a un #perrito que quedó a atrapado del otro lado de la corriente para reunirlo con su familia.#Veracruz… pic.twitter.com/Jfq96amNTt — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) October 14, 2025

Rescatistas anónimos, vecinos, policías municipales, y elementos de las Fuerzas Armadas de México son algunas de las personas que han rescatado a los animales durante la tragedia.

Algunas imágenes difundidas por la Secretaría de la Marina (Semar) muestran a elementos a bordo de una lancha de emergencias con un perro rescatado tras el desbordamiento del río Cazones, en Veracruz. También compartieron otra fotografía de elementos cargando a un perro cubierto de lodo.

La ayuda a la población afectada por las recientes lluvias y desbordamientos de ríos no se detiene, cuando México llama, la Marina responde



?? En Poza Rica, Veracruz, tras el desbordamiento del Río Cazones, 1,236 elementos navales han auxiliado a más de 2,000 personas, a través… pic.twitter.com/DXtvkelZAB — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 11, 2025

#AlMomento



Con la convicción de socorrer a las familias más afectadas, mantenemos activo nuestro #PlanMarina en su Fase de #Auxilio.



?Huauchinango, Puebla, se han rescatado a un total de 535 personas, brindado 85 atenciones médicas, se despejaron alrededor de 13 vías de… pic.twitter.com/HRG9nGvYXq — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 12, 2025

Asimismo, algunas páginas, como “Cultura Colectiva” realizaron recopilaciones de varios videos e imágenes que circularon mostrando escenas en los que los animales fueron auxiliados.

Las calles se inundaron, pero la empatía no se ahogó. Rescataron a perros y gatos atrapados en #Veracruz. ?? pic.twitter.com/VFcYxb6tSM — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) October 15, 2025

El gobierno federal ha anunciado que continúan las labores de búsqueda y rescate, así como la limpieza de las comunidades afectadas. Sin embargo, debido a la magnitud de la emergencia se han habilitado centros de acopio en los que es posible donar artículos básicos, agua y alimentos enlatados para que lleguen a las personas más afectadas.

Algunos de los sitios en los que se reciben donaciones en la Ciudad de México son en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en los siguientes sitios y horarios: