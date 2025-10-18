Sheinbaum supervisa trabajos de apoyo en zonas devastadas por las lluvias en Hidalgo. Foto: X: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum sumó cinco días de supervisión a las zonas devastadas por las lluvias de hace más de una semana; este sábado visitó Hidalgo que es de los estados más afectados; en total en el país sumaron 108 municipios dañados.

En este estado supervisó los “trabajos de apoyo” con el gobernador Julio Menchaca. “En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias”, publicó en sus redes sociales.

En la mesa de supervisión la acompañaron las secretarias de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Ariadna Montiel; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplican el Plan DN-lll-E; de la Secretaría de Marina que implementan el Plan Marina, y por autoridades estatales.

El gobernador Menchaca informó en sus redes sociales, previo a la visita de la mandataria federal, que mediante la Secretaría de Bienestar a nivel local “se brinda atención inmediata a familias afectadas por las lluvias, con la entrega de más de 42 millones de pesos mediante programas de Bienestar y Desarrollo. Además, en los 43 municipios afectados recibirán el adelanto del tercer bimestre”.

Después de la devastación, la presidenta de manera cotidiana emite videos o mensajes desde su conferencia en Palacio Nacional y en redes sociales respecto a lo que hace el gobierno para rehabilitar los caminos, así como de las entregas de comida a las víctimas de las consecuencias de lo sucedido a la infraestructura pública y de sus casas que dejaron las lluvias intensas.

La jefa del Ejecutivo Federal publicó videos de su llegada a Poza Rica, Álamo y Tempoal, municipios afectados por las lluvias en Veracruz, además de sus reuniones del Comité Nacional de Emergencias junto con gobernadores para dar seguimiento a los cinco estados afectados.

Hace dos días el gobierno informó que aún había 160 localidades donde todavía no se tenía acceso.

La presidenta acudió a Huehuetla, Hidalgo, donde informó que el gobierno inició el censo de viviendas afectadas para que reciban "apoyos".

"Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos", publicó en redes sociales