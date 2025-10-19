Asesinan a balazos en Guerrero a exfiscal de Inmigrantes de Chiapas

El extitular de la Fiscalía de Inmigrantes en Chiapas. Foto: Facebook Javier Vazquez Moctezuma

CHILPANCINGO, Gro (apro).- El extitular de la Fiscalía de Inmigrantes en Chiapas, Javier Kildare Ernest Vázquez Moctezuma, fue hallado asesinado a balazos en la carretera federal Iguala - Ciudad Altamirano – Iguala, a la altura del municipio de Teloloapan, en la región Norte de Guerrero.

El exfuncionario habría acudido a la entidad para visitar a un familiar. Arribó en avión al aeropuerto de Acapulco y tomó un autobús con destino hacía el municipio de Arcelia, en la Tierra Caliente, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas.

Su desaparición fue reportada a las autoridades el viernes 17.

El cuerpo del exfuncionario fue encontrado por las autoridades y corporaciones policiacas la mañana del sábado a orillas de la carretera Iguala – Ciudad Altamirano, a la altura del poblado Puerto de las Flores, en Teloloapan, cerca del municipio de Arcelia.

Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba al menos 11 lesiones de proyectil de arma de fuego. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de Iguala.

El municipio de Teloloapan y los de la región Tierra Caliente son controlados económica y políticamente por la organización criminal La Familia Michoacana, de acuerdo con fuentes de seguridad estatales y federales.

La víctima fue dejada en una silla y a su lado un maletín con documentos personales. Horas antes el exfiscal habría sido bajado del autobús de pasajeros por hombres armados.

Javier Kildare Ernest Vázquez de 63 años era Licenciado en Derecho y contaba con estudios de posgrado en leyes. Fue subdelegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, Chiapas, y Fiscal de Inmigrantes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Hasta la noche de este domingo las fiscalías de Guerrero y de Chiapas, así como sus gobernadores guardaban silencio ante este nuevo hecho de violencia.