Detienen de seis sospechosos por ataque a agentes de la SSPC en Acapulco. Foto: X: @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el ataque ocurrido contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Acapulco, que dejó a tres policías lesionados y a un presunto delincuente fallecido, las autoridades reportaron la detención de seis personas y el aseguramiento de armas y drogas.

Según un mensaje difundido en X por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre los detenidos se encuentra Antonio “N”, identificado como el presunto autor intelectual del ataque.

Las operaciones se llevaron a cabo de manera coordinada entre la SSPC, la Guardia Nacional, los gobiernos de Guerrero y Morelos, así como las fiscalías estatales correspondientes.

El secretario destacó que los agentes lesionados se encuentran fuera de peligro y agradeció la colaboración de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y de la Secretaría de Salud estatal por la atención brindada.

El incidente ocurre en un contexto de persistentes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos en la región, apenas en febrero pasado, el índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024 ubicó a Acapulco en el tercer puesto mundial de las ciudades más violentas.