Detienen a presunto asesino de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía

COLIMA, Col. (apro).- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a uno de los presuntos responsables del asesinato de Gabriela Mejía Martínez, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, quien se desempeñaba actualmente como regidora del Cabildo.

El operativo se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez en contra de Felipe “N”, informó el organismo de procuración de justicia a través de un comunicado.

La Fiscalía expuso que derivado del trabajo coordinado entre la Policía de Investigación y las autoridades de seguridad estatales y federales, se realizaron diversas diligencias mediante las cuales se obtuvieron testimonios, evidencia física, material video gráfico, así como el análisis de las cámaras de vigilancia del C5i, que permitieron la identificación de una de las personas que se presume participaron en el crimen.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 14 de octubre, en la colonia El Cariño de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, cuando la víctima se trasladaba en un vehículo y fue agredida con disparos de arma de fuego por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Como resultado de esa agresión, la exalcaldesa perdió la vida en el lugar, mientras que su hermano, que la acompañaba, resultó lesionado.

Tras su detención, el supuesto responsable fue puesto a disposición del juez que lo requiere, y será el agente del Ministerio Público quien continúe con las diligencias correspondientes para lograr el esclarecimiento total de los hechos y la determinación jurídica conforme a lo establecido en la ley.

Gabriela Mejía, quien fue presidenta municipal de Cuauhtémoc en el periodo 2021-2024 bajo los colores de la alianza PRI-PAN, trató de reelegirse para el actual trienio, pero perdió ante la morenista Guadalupe Solís.

Actualmente era presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional (ONMPRI).