Rescatan a 10 menores de edad y a tres adultos de red de trata de personas en Sonora. Foto: FGR Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un operativo en Hermosillo, Sonora, en el que fueron rescatados diez menores de edad y tres adultos presuntamente víctimas de trata de personas.

En la acción, las autoridades detuvieron a Erasmo “O” y Cecilia “V”, presuntos responsables de mantener cautivos a los afectados, originarios de Chiapas.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, la diligencia fue ejecutada tras obtener una orden de cateo solicitada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en un inmueble ubicado en la colonia Adolfo López Mateos.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, peritos de la institución y agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

En el lugar fueron aseguradas 18 actas de nacimiento, tres teléfonos celulares, dos cartulinas y ocho tarjetas con leyendas relacionadas con la mendicidad, además de recipientes con monedas y billetes de distintas denominaciones. El material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Las personas rescatadas fueron canalizadas a la Cruz Roja y trasladadas a un albergue en Hermosillo. La FGR informó que continuará las investigaciones para determinar responsabilidades por los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.