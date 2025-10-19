Veracruz: alcalde electo de Misantla denuncia que fue asaltado tras entregar víveres (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, denunció a través de un video publicado en sus redes sociales que él y su equipo de trabajo fueron víctimas de un asalto con violencia en el municipio de Tihuatlán, cuando regresaban de entregar víveres a familias afectadas por las lluvias en el norte de Veracruz.

En la grabación, realizada desde la caseta de Totomoxtle, sobre la autopista 180-D que conecta Veracruz con Tuxpan, Jaén relató que el incidente ocurrió en una gasolinera cercana al entronque de Tihuatlán, donde un grupo de personas armadas los despojó de una camioneta, equipo fotográfico y teléfonos celulares.

“Fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero, además del equipo fotográfico y los celulares de las personas que se encontraban; con violencia fue”, expresó el alcalde electo, quien estaba acompañado de miembros de su equipo.

Jaén añadió que el grupo había viajado al norte del estado para entregar apoyos recolectados por la ciudadanía de Misantla en favor de los damnificados, y exhortó a la población a extremar precauciones al transitar por la zona.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial sobre el caso ni se ha informado si se inició una carpeta de investigación.