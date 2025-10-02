Asesinan a policía al llegar a su casa en el municipio de Tijuana (Video)

BAJA CALIFORNIA (apro).- Dos sujetos armados asesinaron a un policía municipal, tras emboscarlo al bajar de un automóvil luego de que este arribó a su domicilio en la colonia Paseos del Vergel, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Los hechos ocurrieron el miércoles 1 de octubre en contra del agente Jorge Robledo Hernández, quien formaba parte de la corporación desde el 25 de abril del 2022.

Sobre el hecho circuló en redes sociales un video tomado por una cámara de seguridad, donde se aprecia cómo dos sujetos llegan a pie al domicilio.

Mientras Robledo Hernández desciende de la unidad, los sujetos encapuchados se acercan; el primero lo encañona y le dispara en varias ocasiones, mientras que el segundo únicamente apunta con su pistola.

Tras la agresión, se retiran a pie de la escena del crimen, según se aprecia en el video tomado pasadas las 18:00 horas.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) confirmó que el agente estaba activo, mientras que servicios médicos confirmaron el deceso.

Como respuesta activaron un protocolo de seguridad para localizar a los presuntos responsables, además de brindarle acompañamiento a la familia.

Detienen a un sujeto

Durante la madrugada de este jueves 2 de octubre, la secretaría informó que tras el operativo entre la policía municipal y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) fue capturado Jorge Julián “N”, quien además estaba en posesión de sustancias prohibidas.

“Hasta el momento se ha detenido a un individuo con vestimenta oscura, en las inmediaciones de la colonia Rinconada, quien al ver la presencia de los elementos policiacos intento huir del lugar después de que arrojo al piso una bolsa sospechosa”, según la tarjeta informativa.

En dicha bolsa había varias dosis de sustancias ilícitas, según la información oficial, pero no fue detallado la presunta relación con el asesinato del policía.