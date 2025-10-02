Brigada localiza fosa clandestina con restos de al menos cinco personas en Irapuato

IRAPUATO, Gto. (apro).- La Brigada de BÃºsqueda del colectivo Hasta Encontrarte reportÃ³ el hallazgo de una fosa clandestina con restos de al menos cinco personas en la comunidad de Molinos de Santa Ana, en el municipio de Irapuato.

Durante los trabajos de excavaciÃ³n que iniciaron el miÃ©rcoles 1 de octubre integrantes de la brigada, en su mayorÃ­a mujeres, fueron localizados los restos de cuatro hombres y una mujer, aunque la jornada se prolongÃ³ varias horas ante la posibilidad de que existan mÃ¡s cuerpos en el sitio.

Karla, integrante de la brigada de bÃºsqueda, informÃ³ que dos de los cuerpos presentan tatuajes visibles, lo que podrÃ­a facilitar su identificaciÃ³n.

El hallazgo se registrÃ³ en lo que parece el patio de una vivienda en la comunidad Molinos de Santa Ana, sitio al que llegÃ³ la brigada como parte del trabajo de bÃºsqueda que hacen de manera independiente a las jornadas que organizan autoridades estatales.

En el lugar encontraron objetos como prendas de vestir, celulares y artÃ­culos personales, los cuales podrÃ­an ser reconocidos por familiares de personas desaparecidas.

AdemÃ¡s, se recuperaron documentos que podrÃ­an corresponder a vÃ­ctimas que estuvieron en el lugar:

INE a nombre de Tapia CalderÃ³n JosÃ© MarÃ­a, originario de Silao, de aproximadamente 20 aÃ±os.

Tarjeta de la Caja Popular Mexicana a nombre de MarÃ­a Guadalupe Aguilar Estrada.

Tarjeta de circulaciÃ³n expedida por el Gobierno del Estado de Guanajuato de motocicleta registrada a nombre de Marcela Berenice CalderÃ³n DomÃ­nguez.

â€œPor las fichas que ustedes mismos comparten de sus familiares ya pudimos identificar las credenciales de dos personas que estuvieron aquÃ­. No sabemos si son personas que van a salir en este lugar, por lo menos nos damos cuenta que aquÃ­ estuvieron porque aquÃ­ estÃ¡n sus pertenencias", compartiÃ³ Karla a travÃ©s de un video difundido en las redes sociales del colectivo Hasta Encontrarte.

La brigada, a travÃ©s del perfil de Facebook del colectivo, mostrÃ³ fotografÃ­as de las extremidades con algÃºn tatuaje, asÃ­ como las credenciales, zapatos, gorras, anillos y cadenas.

A travÃ©s de redes sociales, una madre dijo reconocer el tatuaje con los ojos de una mujer en el brazo de uno de los cuerpos, y lo relacionÃ³ con su hijo Carlos Yahir MartÃ­nez Puga, desaparecido en noviembre de 2024 en Apaseo el Grande, cuando tenÃ­a 22 aÃ±os de edad.

Karla hizo un llamado a la ciudadanÃ­a y a familiares de personas desaparecidas para que colaboren con el colectivo Hasta Encontrarte y compartan de manera anÃ³nima informaciÃ³n sobre posibles puntos de bÃºsqueda, donde se sospeche que pueden localizarse fosas clandestinas.

"No buscamos culpables, solo queremos encontrarlos para regresarlos a casa."

De acuerdo con datos oficiales publicados en la pÃ¡gina de la FiscalÃ­a General del Estado de Guanajuato, de 2020 a la fecha han sido localizados en el municipio de Irapuato 32 sitios con fosas clandestinas, de donde han sido exhumados los restos de 233 personas. El hallazgo en la comunidad Molinos de Santa Ana serÃ­a el nÃºmero 33 en el municipio en los Ãºltimos cinco aÃ±os.