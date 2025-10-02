Corte de Norma Piña rechazó por segunda vez resolver litigio por control de agua potable en Cancún

Aguakán mantiene la concesión del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya. Foto: Google Maps

?CANCÚN, QR (apro).- Por segunda ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el caso Aguakán, empresa privada que mantiene la concesión del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, el corredor turístico más grande del país.

Una semana antes de que el anterior Pleno de la Corte dejara funciones, la exministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández determinó desechar una solicitud de facultad de atracción promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo para anular la suspensión definitiva ganada por esta empresa en enero de 2024, contra el retiro de la concesión aprobada por integrantes del Congreso estatal.

Aguakán, en 2014, logró la concesión ampliada del suministro de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo, donde se ubica la Riviera Maya y Cancún, en un negocio avalado por el entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso, y personajes como Mauricio Góngora, excandidato a la gubernatura por el PRI que hoy presume su cercanía con Morena.

Días antes de que Piña Hernández dejara el puesto, determinó desechar la solicitud de atracción bajo el argumento de que la Consejería Jurídica no está legitimada para promover una acción legal de este tipo.

“Se desechó la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción interpuesto por la parte contraria a la recurrente en el presente toca, ante la falta de legitimación del solicitante”(sic), se lee en el acuerdo judicial consultado por Proceso.

Es la segunda solicitud desechada por la Corte para revisar el caso porque en mayo también negó una revisión de la cláusula de la concesión relativa a una solicitud de arreglo de diferencias ante un arbitraje francés, tal como pactó esta empresa con el gobierno de Roberto Borge.

En abril de 2025 Aguakán no fue beneficiado con un amparo contra el retiro de la concesión; no obstante, el servicio no se le puede retirar porque mantiene una suspensión definitiva dentro de un juicio de garantías, el cual ahora en vez de ser resuelta por la Corte, lo tendrá que realizar el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo.

Aguakán brinda el servicio de suministro de agua potable en un negocio que se señala de lucrativo para más de un millón y medio de habitantes, justo donde se concentran más de 130 mil cuartos hoteleros de gran turismo, el corredor más grande del país que significan Cancún y la Riviera Maya.