Descubren restos de mujeres en el mismo lugar donde fue asesinada la maestra Irma Hernández

Autoridades resguardan el área de la fosa clandestina donde fueron hallados los cuerpos de tres mujeres en Álamo, Veracruz. Foto: Redes sociales

XALAPA, Ver., (apro) .- La Fiscalía General de Veracruz investiga el origen de los restos humanos localizados en fosas clandestinas del rancho Santa Rosalía, comunidad de Tepetzintlilla en Álamo donde en julio fue asesinada la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz, de 62 años, tras ser secuestrada y obligada a grabar un video.

En el predio se recuperaron, en las últimas dos semanas, los cuerpos de Belén Ramos Álvarez, de 26 años, originaria de Tuxpan; Xóchitl Ivette Villar Barrios, de 33 años, también de Tuxpan; y Jimena Hernández Hernández, de 21 años, de El Arenal, Huejutla, Hidalgo, todas ellas reportadas como desaparecidas.

Fichas de búsqueda de Xóchitl Ivette, Belén y Jimena, localizadas en una fosa clandestina de Tepetzintilla, Álamo, Veracruz. Foto: Redes sociales.

Las diligencias de búsqueda y exhumación comenzaron en agosto, tras la movilización policial derivada del secuestro y homicidio de la maestra Irma Hernández Cruz, también taxista, ocurrido en esa zona.

Sobre este tema, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que la Fiscalía analiza la procedencia de los restos y no descartó que existan más víctimas.

“Efectivamente se está investigando esa y la procedencia quizás de otros (…) estoy seguro que, en la próxima semana, van a dar un dato específico sobre ese tema”, declaró.

El funcionario aseguró que la administración estatal no oculta información sobre el caso.

Ahued también se refirió al caso de Álvaro Cruz Rangel y Gregoria Malerva Cordero, matrimonio de la comunidad Zapotal Zaragoza, en Tuxpan, quienes aparecieron en un video con los ojos vendados denunciando supuestos pagos de un grupo delictivo al jefe de seguridad del reclusorio de Tuxpan.

Señaló que ambos se encuentran con vida y bajo resguardo, aunque en situación de angustia.

Investigaciones en curso

Los restos de las tres jóvenes ya fueron entregados a sus familias. La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre estas inhumaciones ilegales.

Autoridades ministeriales continúan inspecciones en el rancho Santa Rosalía, ante la presunción de que más restos humanos fueron enterrados clandestinamente en el lugar.