Disputan la presidencia del Congreso de Querétaro; van tras presupuesto 2026 (Video)

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Legisladores del PAN y Morena, junto con sus respectivos aliados, se disputan la presidencia del Congreso para un periodo en el cual revisarán el presupuesto 2026, las cuentas públicas del estado y municipios, e incluso, no descartan ver la elección del próximo fiscal anticorrupción.

Después del zafarrancho del martes, la sesión fue suspendida ese día por el diputado presidente, el panista Gerardo Ángeles Herrera, al considerar que no había condiciones para elegir a la nueva mesa directiva y anunció un día después que la sesión se restablecería en 14 días después mientras se bajaban los ánimos.

Sin embargo, 13 diputados, es decir la mayoría de los 25 que integran el Congreso, reiniciaron la sesión, con la conducción del vicepresidente, Ulises Gómez de la Rosa, donde llevaron a cabo la renovación de la mesa directiva con María Georgina Guzmán Álvarez del Partido Verde Ecologista como presidenta.

Proceso tiene copia de un documento fechado el 30 de septiembre, dirigido al presidente del Congreso Gerardo Ángeles Herrera, donde la mayoría de los 13 legisladores de los 25 que integran el Poder Legislativo, manifestaron el respaldo a María Georgina Guzmán Álvarez para encabezar el Poder Legislativo durante los próximos 6 meses.

En la vicepresidencia se nombró a Sully Yanira Mauricio Sixtos y como suplente a Blanca Flor Benítez Estrada, además como primer secretario al diputado Arturo Maximiliano García Pérez y de suplente a Homero Barrera Macdonald, y en la segunda secretaría a Claudia Díaz Gayou y de su suplente a María Eugenia Margarito Vázquez.

Mientras tanto el presidente del grupo del PAN, Guillermo Vega Guerrero, quien el martes fue grabado cuando cargó con la urna donde votaban, dijo que Ulises Gómez de la Rosa sería denunciado por conducir la sesión sin tener esa atribución.

El zafarrancho

En Querétaro la presidenta de la mesa directiva es renovada cada seis meses, la vez pasada Morena aceptó que el mismo panista encabezara las dos propuestas que fueron presentadas por Morena y el PAN, pero esta vez los legisladores se confrontaron.

El diputado vicepresidente Ulises Gómez de la Rosa dijo a Proceso que los temas que verá la próxima mesa directiva y que en el fondo inquietan al PAN son: el presupuesto 2026, las cuentas públicas del estado y municipios, así como la elección del fiscal anticorrupción.

Esta vez Morena y sus aliados propusieron, con 13 votos a favor de un total de 25, una mesa directiva encabezada por María Georgina Guzmán Álvarez del Partido Verde Ecologista de México, pero la votación fue suspendida, supuestamente porque no haber condiciones para seguir.

Los hechos iniciaron cuando la diputada también del Partido Verde, Perla Patricia Flores Suárez, prima del dirigente estatal, Ricardo Astudillo Suárez, quien se mostró imposibilitada para votar frente a la urna por la propuesta de su propia compañera.

“Fue una serie de hechos desafortunados, el primero es: nadie teníamos contemplado que la diputada Perla se iba a entrar en una etapa de crisis, se paralizó, le entró muchísimo estrés y pues todos lo vieron, ¿no?, estuvo varios minutos, de verdad, algo le estaba dando, le ganó la presión y entonces bueno, pues cuando ya la vimos tan arrinconada, yo en particular pues decidí hacer un receso por atención a mi compañera y amiga, pues no se vale, estaba ahí en el aparador, sin poderse mover”, explicó a Proceso el diputado presidente Gerardo Ángeles Herrera.

Perla Flores Suárez, quien coordinó el primer año la fracción del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, es prima de Ricardo Astudillo Suárez, dirigente estatal del PVEM que presume en el ámbito federal su cercanía a la Cuarta Transformación y en Querétaro es conocida su cercanía con políticos del PAN y PRI.

En noviembre del año pasado, tras la instalación de la Legislatura en Querétaro, donde hay mayoría de legisladoras y legisladores de la “Cuarta Transformación”, Perla Patricia Flores Suárez dio su voto a favor de la propuesta del PAN para la integración de las comisiones legislativas.

Pese a ser el grupo con más legisladores, Morena perdió la oportunidad de presidir comisiones como la de Planeación y Presupuesto; Administración y Procuración de Justicia; la de Seguridad Pública o la de Desarrollo Urbano.

Flores Suárez justificó que el grupo de Morena no se había acercado a ella para presentarle su propuesta y que por eso votó por la del PAN: “Nos fuimos por la propuesta que conocíamos y que más convenía a los ciudadanos”.

En aquel momento, la diputada del Partido Verde también anunció una denuncia contra actores de Morena, como el coordinador del grupo parlamentario, Edgar Inzunza Ballesteros; el secretario general del partido, Israel Pérez Ibarra; y legisladores federales como Rufina Benítez Estrada y Gilberto Herrera Ruiz, porque habían cuestionado su decisión de ella y de la diputada Georgina Guzmán de apoyar al PAN.

“Comentarios como de que no apoyamos los proyectos de la Cuarta Transformación en Querétaro, comentan que somos diputadas traidoras”.

En los hechos, Flores Suárez ha acompañado al grupo legislativo del PAN.

Por ejemplo, en uno de los temas más polémicos, el del proyecto hídrico “Sistema Batán”, mientras legisladores de Morena cuestionaban su viabilidad técnica y su financiamiento de 41 mil millones de pesos, la coordinadora de la fracción del Partido Verde en Querétaro manifestó que era un proyecto “muy viable”.

Flores Suárez también agradeció al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, por su “valioso apoyo” para la implementación de las iniciativas que ella ha propuesto.

“En Querétaro hemos propuesto iniciativas a la altura de las y los queretanos, en donde hemos contado con la implementación de las mismas, siempre con el valioso apoyo del señor gobernador Mauricio Kuri González, a quien reitero mi profundo agradecimiento como representante legislativo del grupo del Partido Verde, gracias gobernador”, expresó Flores Suárez el mismo día en que el coordinador de las y los diputados de Morena, Edgar Inzunza, acusó un bloqueo a las iniciativas de su grupo.

Además de no votar por su compañera del Partido Verde Ecologista de México, la razón por la que la sesión fue suspendida en un primer momento, Perla Patricia Flores Suárez tampoco firmó el documento en el que 13 diputados ratificaron la próxima mesa directiva.

Especial

“Estábamos esperando que la compañera se recuperara y en ese inter se dan dos conatos de bronca que pues finalmente yo como presidente del Congreso pues tengo que tomar acciones en donde no había condiciones para continuar y creo que eso fue lo que pasó”, aseguró Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la mesa directiva.

Lo que no dijo Ángeles Herrera es que su compañero, el panista Enrique Correa Sada le arrebató la cedula de los votos al vicepresidente Ulises Gómez de la Rosa y tampoco que también su compañero panista, Guillermo Vega Guerrero, cargó con todo y la urna de votación.

Acto seguido el diputado de Morena, Homero Barrera Mcdonald siguió a Enrique Correa Sada a quien encaró y con quien forcejeó, lo que provocó la trifulca de varios legisladores de Morena y del PAN.

Aunado a lo anterior, el diputado Gerardo Ángeles Herrera señaló que sonó la alarma de incendio en el Congreso y no podían continuar con la sesión.

“Por otro lado, sonó la alarma de incendio, de sísmica, entonces, a ver, yo mientras son peras o son manzanas, tengo la obligación de cuidar el Congreso y cuidar a la gente que está dentro y si el protocolo dice que hay que salir. Cuando salimos nosotros el diputado vicepresidente quiso continuar con la sesión como si nada hubiera pasado, cuando los diputados estábamos afuera y bueno, eso fue lo que pasó”.

Para el vicepresidente del Congreso, Ulises Gómez de la Rosa, señalado este miércoles primero de octubre de inflar la urna por diputados del PAN, es absurdo que rompan la cadena de custodia al llevarse la urna y arrebatarle los votos y después hagan ese señalamiento.

Para el legislador que integra la fracción independiente pero que es aliado de Morena, los legisladores que hicieron la propuesta de María Georgina Guzmán Álvarez no tenían ningún motivo para interrumpir la votación, al saber que tienen mayoría.

El legislador de Morena, Sinuhé Piedragil, consideró que en Querétaro el PAN está acostumbrado a proceder en el Congreso sin considerar a otras fuerzas políticas, por lo que también hizo notar que desde el 2024 la mayoría votó por 14 diputados de Morena.

También recordó que previo a que tomara protesta la mayoría de Morena, el Congreso controlado por el PAN modificó la Ley Orgánica, de tal forma que impusieron una mayoría calificada de 17 votos para poder nombrar a los directores de área, en lugar de los 13 votos que se requerían con anterioridad.

La fractura en el PVEM

La situación se le complicó al PAN y sus aliados cuando Morena decidió proponer como presidenta del Congreso a María Georgina Guzmán Álvarez, quien obtuvo ese puesto, impulsada por los votos de Morena, PT y PVEM.

Georgina es hija del empresario y político Juan Guzmán Cabrera, quien intentó reelegirse como alcalde en el 2024 solo por el Partido Verde, situación que liderazgos de Morena atribuyeron a una decisión del dirigente del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez.

Sin el respaldo de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” que sí tuvo su hija, los votos de Morena, PT y PVEM se dividieron en el municipio de Huimilpan, Juan Guzmán perdió y el ganador resultó ser el panista Jairo Iván Morales Martínez.

Las otras fracciones que apoyan la propuesta del Acción Nacional son la del PRI, así como la de Movimiento Ciudadano que en Querétaro tiene como diputados a Paul Ospital Carrera, exdirigente estatal del PRI, y Teresita Calzada Rovirosa, hermana del exgobernador priista, José Eduardo Calzada Rovirosa.